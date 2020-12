La situación en la que está entrenando y jugando el Liberbank Oviedo Baloncesto no pasa desapercibida para los equipos rivales. El último en comprobarlo fue el Real Valladolid Baloncesto. Su técnico, Hugo López, mostró su solidaridad con el equipo carbayón en la sala de prensa al terminar el encuentro del sábado en Pumarín.

López reafirmó su apoyo "a los jugadores y cuerpo técnico del Oviedo Baloncesto, porque están entrenando y jugando en unas concidiones que no son de la LEB". Una de las principales quejas se debió a la temperatura del pabellón. "Debería venir la Federación a comprobar si la temperatura con la que hemos jugado es la adecuada. Hacía un frío de coj...". El técnico no quiso utilizar este hecho como excusa tras la victoria de los ovetenses, ya que entiende que "es algo para los dos equipos, para nosotros y para ellos". Además, los castellanos estuvieron cerca de no jugar su encuentro ante la normativa que les prohibía ducharse en el pabellón. Por todas estas circunstancias,Hugo López admite que, tras hablar con integrantes del OCB, "entrenar en estas condiciones no es digno de un equipo profesional".