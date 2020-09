El Oviedo ya espera a Nahuel y Aburjania

El Real Oviedo dará a partir del lunes un empujón casi definitivo a su plantilla. El club ya ha concretado los acuerdos con el extremo Nahuel Leiva y el centrocampista Giorgi Aburjania. En el primer caso, también hay acuerdo con el Tenerife. En el segundo, el futbolista internacional por Georgia está pendiente del Twente para documentar su salida.

Nahuel está a la espera de una llamada que le confirme cuándo puede viajar a Asturias. Será el lunes o el martes, una vez se hayan completado los trámites burocráticos de la cesión. Los dos clubes abonarán la ficha del jugador y el Oviedo contará con una opción de compra para el final de la temporada.

Por su parte, Aburjania ya dispone de la carta de libertad del Sevilla, club que ha facilitado su salida. Pero aún no se puede completar la operación. El centrocampista depende ahora de que el Twente, su actual equipo, dé agilidad al papeleo necesario para que Aburjania pueda firmar su nuevo contrato con el Real Oviedo, ya como agente libre.

El Oviedo confía en contar con los dos futbolistas esta semana. Nahuel se sumaría a los entrenamientos nada más llegar, al incorporarse de un equipo, el Tenerife, inmerso en el mismo protocolo médico que los asturianos. Si se cumplen los plazos previstos, contará con serias opciones para viajar a Miranda de Ebro, de cara a la segunda jornada de LaLiga. Para Aburjania, el proceso se extenderá algún día más, pendiente aún de obtener la carta de libertad en el Twente. Además, el futbolista tendrá que cumplir con los controles médicos exigibles para poder entrenarse con el conjunto de Ziganda.

Los otros frentes abiertos

En cuanto a las llegadas, Francesc Arnau centra ya todos sus esfuerzos en el próximo delantero oviedista, una decisión que contará con una importante competencia. El otro foco de interés hasta el 5 de octubre estará en las salidas. Diegui Johannesson, Javi Fernández, Edu Cortina, Ugarte y Steven son los descartes. La Segunda División B es el mercado preferente. El Racing de Santander está atento a Cortina, aunque el club cántabro aún no ha confirmado este movimiento. Fernández ya sabe del interés de varios clubes, que tendrían que negociar con el Oviedo. Por último, Diegui valora la posibilidad de jugar en el extranjero si no le seduce alguna oportunidad nacional.