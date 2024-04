El Oviedo ve escapar otro tren hacia Play Off en una nueva actuación arbitral que desata la ira azul

El Real Oviedo vuelve a quedar con la miel en los labios de meterse en Play Off y no aprovecha el festival de tropiezos de los equipos de arriba. Es más, se une a él. Tras una primera parte un tanto contemplativa, en la que los azules estuvieron además vulnerables en defensa, la buena reacción de la segunda no logró plasmarse en el resultado. La actuación arbitral volvió a ir en contra del Real Oviedo, con un penalti no señalado sobre Borja Sánchez.

En la primera parte, el Real Oviedo llevó el peso y rondó el área de Soriano, sobre todo con balones parados, creando cierto peligro. Luengo fue el que buscaba esos centros. Tras una dejada suya Alemao no acertó a rematar desde el área pequeña y después de un cabezazo del central a portería, el balón se estrelló en el poste. Los azules tenían el partido relativamente controlado, pero sufrían cuando el Tenerife llegaba a los metros finales porque nuevamente la zaga volvió a mostrar cierta vulnerabilidad. Sobre todo por el costado izquierdo. Desde ahí llegaba el peligro y desde ahí llegó el gol. Mellot disparó raso al palo largo en el 36.

El gol no afectó al guion del partido, ya que el Oviedo siguió llevando el peso, pero sin encontrar vías hacia la portería de Soriano, perdido en imprecisiones en los últimos metros. Y tras el paso por vestuarios, el Oviedo salió espoleado, consciente de la necesidad de darle la vuelta al partido.

Los primeros minutos fueron un buen reflejo de ello. Tras el golpeo inicial el balón le cayó a Masca en la frontal, pero su disparo se marchó fuera y tan solo un minuto después, Alemao bajó acrobáticamente un centro lateral, pero remató desviado. Más balance en dos minutos que en los 45 anteriores. La siguiente de peligro la tuvo Seoane, con un remate desde la frontal tras pase de Viti que se le complicó a Soriano, que acabó rechazando a córner. Y tras el córner, Sebas Moyano acabó rematando duramente y estrellando un nuevo balón al poste.





Y llegaron los cambios. Garitano reforzó la defensa dando entrada a dos centrales. Y Carrión intentó acumular delanteros dando entrada a Bastón y a Millán, pero tuvo el efecto contrario en el equipo, que quedó ciertamente desdibujado. Con el paso de los minutos el Oviedo fue empujando cada vez más. Y en torno al 80 llegó el lío.

Borja Sánchez cazó un balón suelto en el área y después de un quiebro fue agarrrado cuando se disponía a rematar. El desconcierto se apoderó entonces del equipo arbitral, que acumuló una serie de malas decisiones. Primero, tardar en avisar desde el VAR al árbitro principal. Y después de mandar a Sánchez López cuando no lo había hecho de primeras a la pantalla, este decidió que no era acción merecedora de pena máxima. Y el Tartiere estalló contra un nuevo arbitraje en contra de los azules.

Arreció la lluvia, el Oviedo se volcó más todavía y la tuvo. Después de un disparo de Lucas, el Tenerife sacó bajo palos. Los parones del Tenerife y las decisiones de Sánchez López fueron matando el partido y alejando al Real Oviedo del área rival. Solamente un remate de Borja Bastón en un centro lateral en el último minuto sembró el peligro.