“Estoy en mis últimos años de carrera, he estado en muchos equipos en esta profesión tan bonita, pero siempre lo diré: donde más feliz he sido ha sido en Oviedo, pasé unos años maravillosos”. Néstor Susaeta, recién incorporado al Rayo Majadahonda, no se olvida de Asturias. “Parece que lo digo por quedar bien en antena, pero quien me conoce sabe que no soy así. Si había un equipo en Segunda al que no quería que le fuera mal, ese era el Real Oviedo. Con nuestra salvación (la del Albacete) y la del Oviedo, la alegría fue doble”, cuenta en Deportes COPE Asturias.

Susaeta cree que el conjunto oviedista está “en la buena dirección con Arnau y Ziganda, los dos le han dado mucho al equipo”. “Siempre he seguido a Ziganda, me parece un gran entrenador y una gran persona. Tengo muy buenas referencias sobre él”, destaca.

“Ha sido una temporada terriblemente dura. Hemos sufrido muchísimo, por lo deportivo y, sobre todo, por el maldito COVID-19”, asegura. Susaeta también narra sus vivencias en la última jornada: “No seamos hipócritas, cada club y cada jugador mira por su interés. En el campo, en el Carranza, hubo llamadas; hablé con el capitán del Fuenlabrada, me explicó la situación. Luego hablamos en el grupo que tenemos las capitanes con la AFE. No podía haber una solución, no había tiempo material. No sé cómo se va a resolver. Fue algo muy excepcional. No es un asunto sencillo. Lo importante es que los compañeros contagiados se recuperen bien”.

Un destino acorde a sus necesidades

Néstor Susaeta jugará la próxima temporada en el Rayo Majadahonda, el club del que es máximo accionista el defensa del Oviedo Alejandro Arribas. “No he hablado aún con él. Fue compañero mío en el Rayo Vallecano y fuimos vecinos en Las Rozas. Tengo muy buena relación con Arribas”, apunta. “Hemos decidido fijar la residencia en Madrid. Dadas las circunstancias, y con el 'peque' malito, Madrid es el mejor sitio para él para tener la mejor rehabilitación posible. Gran parte del motivo de volver a Madrid es ese”, explica el exjugador azul.