El Oviedo cede su racha ante un buen Almería

Fin a la racha. Cinco partidos después, el Real Oviedo volvió de vacío. Los azules cayeron ante el Almería, uno de los aspirantes al ascenso en un encuentro que disputó hasta el final, pero que evidenció el escalón por debajo que pisa el Oviedo cuando se mide a rivales con más argumentos.

El Almería resultó ser el mejor visitante del Tartiere. Los andaluces mostraron todo su poderío en la primera mitad. Sadiq se convirtió en un quebradero de cabeza para la defensa azul. En una acción del potente delantero nigeriano llegó el penalti que transformó Corpas. Una acción de nuevo discutida por los carbayones tras el derribo de Carlos Hernández por un leve contacto. El penalti recordó al que cometió el defensa del Oviedo en el mismo escenario contra el Fuenlabrada, nueve días atrás. Las protestas también fueron idénticas.

En la reanudación se vio a un mejor Oviedo, multiplicado en ataque desde la entrada de Sangalli. Con el vasco en el césped los azules crecieron. Tras un centro de Nieto por la derecha, Blanco Leschuk aprovechó el regalo de la defensa del Almería para hacer el empate. Tiempo para la esperanza. Llegaron los mejores minutos del Oviedo, que apretaba al Almería contra su área. Demasiados centros sin éxito. Mucha insistencia pero sin criterio para definir. Hasta que apareció de nuevo Corpas para hacer el 1-2 y dejar sin premio a los de Ziganda.

El Oviedo hizo mucho y no ganó nada. De momento a los azules no les llega para hacer daño a los conjuntos que se escapan en la clasificación. Ya sucedió contra el Espanyol o el Leganés. Los azules son un equipo que, hasta la fecha, no puede aspirar más allá de la zona media, pero al que hay que valorar su esfuerzo constante y su reacción en noviembre para alejarse del sótano clasificatorio.