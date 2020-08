Tras la reunión de este lunes en el Ayuntamiento de la capital, el Liberbank Oviedo ya sabe dónde jugará la próxima temporada: en Pumarín. "Vamos a jugar en el único sitio donde vamos a poder jugar, en Pumarín. Hemos ido a la reunión con la intención de transmitir que, para dar cabida a los casi 1.200 abonados que tenemos, querríamos jugar el último trimestre del año en el Palacio de los Deportes. Pero no puede ser", explica Fernando Villabella en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

Por lo tanto, en principio, durante los primeros partidos de la temporada, el aforo máximo en Pumarín sería de 300 ó 400 aficionados debido a la distancia interpersonal necesaria en las instalaciones deportivas. "No sé cómo vamos a hacerlo. ¿Qué campaña de abonados podemos hacer? No sé (cómo organizarlo). Hoy nos hemos dado de bruces con la realidad. Ahora no tengo respuestas a las preguntas. ¿A qué 300 renovamos? Es muy complicado", lamenta el presidente del Oviedo Baloncesto.

La Federación Asturiana de Atletismo y el Oviedo Balonmano Femenino habían expresado su oposición a que el Oviedo Baloncesto jugara sus partidos en el Palacio de los Deportes. Villabella responde de esta forma cuando se le pregunta por esta cuestión: "Si te parece, vamos a hablar del tiempo...". Y añade al volver a ser cuestionado: "Cada uno defiende sus intereses. Sí, esperaba otra cosa, pero cada uno mira por lo suyo y le importa poco el que tenga enfrente. A lo mejor si estuviera en su lugar, yo haría lo mismo, no lo sé. Pero algunas declaraciones no ayudan a nuestro propósito".