"Si el Oviedo asciende a Primera, ¿dónde firmo el contrato?"

Carlos de Pena (Montevideo, 28 años) solo vivió seis meses en Oviedo, pero fue una etapa que ha marcado su trayectoria. En una entrevista en Deportes COPE Asturias, el atacante uruguayo narra la felicidad que sintió en Asturias pese al poco protagonismo en el verde. Desde entonces, su carrera vive un ascenso imparable. De Pena coge el teléfono nada más aterrizar en Kiev. Unas horas antes, le marcó un gol al Gent para acercar al Dínamo a la Liga de Campeones.

Vuelven de Bélgica con un 1-2. Buen resultado para la vuelta.

Falta un paso más para meternos en la fase de grupos. Fue un partido difícil en el que conseguimos ganar. Nos queda aún el 50% por hacer. El año pasado nos quedamos fuera en una fase anterior. No queremos adelantarnos. Queda trabajo por hacer para decidir la serie en Ucrania.

Marcó un gol clave...

Estoy contento, teniendo mucha participación. Me encuentro en un muy buen momento, en un momento feliz. Ayer no fue nuestro mejor partido. Pero marcamos dos goles como visitantes, nos venimos con un muy buen resultado. Ellos tienen que marcar aquí dos goles. Nuestra prioridad es entrar en la Champions.

Está muy cerca de uno de los momentos más esperados por cualquier futbolista.

Hay dos sueños por cumplir: jugar con Uruguay y jugar la Liga de Campeones. Estoy cerca de uno de ellos. No hay que aflojar. Jugando la Champions, estaré más cerca de la selección, que me hace mucha ilusión.

Desde su salida del Oviedo, acumula muchos éxitos. Por ejemplo, fue elegido el mejor jugador de la Liga de Ucrania.

Fue un reconocimiento que me genera mucho orgullo. A nivel personal también me va muy bien: voy a ser padre para final de año.

Ahora que ha pasado más tiempo, ¿qué balance hace de su etapa en el Real Oviedo?

Tengo sensaciones encontradas. En Oviedo tuve de los mejores seis meses de mi vida. La ciudad es espectacular, la gente me trató de maravilla desde el primer momento; es un lugar al que tengo mucho cariño. Me gustaría ir a visitarla. Tengo muchos amigos allí. En lo futbolístico solo participé en ocho partidos. Me quedó esa sensacion de poder participar más, de poder meternos en 'play off'... Pero lo que me tocó vivir en Oviedo fue algo increíble. Me sentí como en casa, algo que no me había pasado en Inglaterra. El Real Oviedo es un club para el que quiero lo mejor, lo recuerdo con cariño. Siempre estoy pendiente de cómo le va.

Los aficionados aquí también están pendientes de su progresión.

Sí, estoy en contacto con hinchas del Oviedo. De vez en cuando hablamos. Allí dejé muchos amigos, compañeros, gente que trabaja y sigue trabajando (en el club). El cariño es recíproco. Hace poco hablé con Michu, con Berjón. Es un lugar al que quiero mucho.

¿Qué me dice de Michu ahora que le nombra?

Antes de llegar a Oviedo conocía al jugador, por la tele, por lo que había logrado, por lo importante que era. Tuve la oportunidad de conocer a la persona y quedé aún más sorprendido. Tenía una calidad enorme como jugador pero la calidad humana es aún más grande. Hoy por hoy lo considero un amigo. Me alegro mucho de todo lo que logró y de poder aprovechar su calidad humana.

¿Y de Fernando Hierro, su entrenador en Asturias?

Me llevé grandes recuerdos de él. En lo futbolístico, no conseguimos el objetivo. Pero me encontré con una persona espectacular, una leyenda del fútbol, tanto en el Madrid como en la Selección. Me trató muy bien, de maravilla. Me hice muy amigo de su hijo, hablamos, le suelo preguntar por Fernando. Es otra de las personas que me dejó un recuerdo espectacular. Allí no hubo nadie que me tratara de distinta manera, por eso tengo un recuerdo tan lindo del equipo y la ciudad.

Usted está ahora a un gran nivel en Europa pero, si el Oviedo asciende a Primera, ¿le gustaría sacarse esa espina?

Si el equipo llega a subir a Primera, sería espectacular para toda Asturias, para todo Oviedo. A uno le encantaría jugar en la Primera División de España, más en el equipo al que tengo tanto cariño. Si el Oviedo sube a Primera, ¿dónde tengo que firmar?

Apenas fue protagonista en el campo. Sorprende el cariño con el que habla de aquellos seis meses.

Yo llegaba de Inglaterra, de una etapa difícil. Cumplía el sueño de jugar en Europa pero me sentía solo, lejos de mi país, con una sensación rara. Y llegar a Oviedo fue como volver a sentirme en casa, en familia, un lugar con las mismas costumbres, el mismo idioma; me trataron como si fueran mis amigos. Recibí mucho cariño de toda la gente del club. Me hice amigos que no me había hecho durante dos años en Inglaterra. Me encantaría poder volver a visitar (Oviedo). A veces se me hace difícil, porque apenas tenemos 2 ó 3 días libres y no es fácil con las conexiones aéreas. Además, ahora con el nacimiento de mi primer hijo es más complicado. Pero lo haré. Quiero que ellos conozcan un lugar que fue parte de mi vida y al que tanto cariño tengo.

Allí en Kiev también está otro exjugador oviedista, Fran Sol.

Sí. No viajó a este partido por unos problemas físicos. Nos juntamos bastante. Acá es bastante diferente y siempre es bueno estar con gente que hable español y tenga costumbres parecidas.

Si el martes entran en la Champions, el oviedismo va a estar pendiente de usted en esas noches europeas.

Toda la energía positiva y todo el apoyo siempre vienen bien. Ojalá nos clasifiquemos y contemos ahí con el apoyo de la gente del Oviedo. Repito: tengo mucho cariño a todo lo que fue mi etapa en Oviedo.