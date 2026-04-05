El Oviedo se agarra al clavo ardiendo en el 'Domingo de Resurrección' (1-0)

Un gol de cabeza de Fede Viñas en la primera parte ha sido decisivo para que el Real Oviedo logre una victoria crucial en el Carlos Tartiere (1-0), la tercera en casa desde que llegó Almada y la quinta en toda la temporada. Este resultado permite a los azules superar a un Sevilla que no levanta cabeza pese al cambio de entrenador.

El delantero uruguayo adelantó a los locales en el minuto 32 al rematar de cabeza un saque de esquina y convertir su primer tanto en el Tartiere esta temporada. La situación se complicó todavía más para el Sevilla cuando, pocos minutos después, el defensa Nianzou fue expulsado por una falta sobre el propio Viñas.

EFE Fede Viñas celebra el gol del Real Oviedo contra el Sevilla.

Durante la segunda mitad, el equipo ovetense gestionó su superioridad numérica para dominar la posesión del balón y evitar apuros. Por su parte, el conjunto dirigido por Luis García Plaza, en el banquillo hispalense desde el pasado 24 de marzo, se mostró incapaz de generar ocasiones claras de peligro.

Con esta victoria, el Oviedo, que sigue como colista de LaLiga, alcanza los 24 puntos y se sitúa a siete de la salvación. Esa barrera la marca precisamente el Sevilla con 31 puntos, que ve cómo su situación se complica a falta de ocho jornadas para el final del campeonato.