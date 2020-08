Kaike Duarte es una persona de la máxima confianza de Gabriel Brazao, el próximo portero del Real Oviedo. “Yo trabajo con Grabiel desde hace dos años. Soy responsable de la parcela comunicativa, de su imagen, de la orientación y atención a la prensa”, dice sobre su función, cada vez más relevante debido a la progresión internacional del guardameta.

En la entrevista en Deportes COPE Asturias, en directo desde Brasil, confirma su incorporación al Oviedo: “Sí, sus agentes me lo han dicho. Va a estar un año cedido por el Inter”.

Duarte asegura que “la carrera de Gabriel habla por sí sola. Tiene menos de 20 años. Ha vestido la camiseta de la selección brasileña en la base. Es un portero joven, diferente de muchos porteros también importantes que hay aquí en Brasil”. El asesor del joven cancerbero amplía su visión: “Es muy disciplinado, quiere lo mejor para él, para su familia, para sus amigos. Se dedica mucho a su profesión. Él piensa que va a ser feliz en Oviedo, en Asturias”.

El Inter de Milán cede a Brazao para que sea protagonista en el Carlos Tartiere. “Si no juega, no sabremos quién es Gabriel”, explica Kaike Duarte sobre el mejor portero del Mundial sub 17 de hace dos años. “He hablado con él. Está feliz, quiere jugar, mostrar su valor, mostrar por qué es uno de los más prometedores del mundo”, añade.

“A la afición del Oviedo le digo que confíe en Gabriel. Tiene una de las mejores técnicas que he visto en mi vida. Es increíble para su edad, no tengo palabras. Un portero con muchos reflejos, también bueno parando penaltis. El oviedismo puede estar tranquilo, tendrán un gran portero”, concluye desde Brasil.