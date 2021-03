El oviedismo, ante otro aniversario atípico

“Tenemos varias ideas en la cabeza, pero hemos de ir precisándolas porque con todas las restricciones que hay puede haber complicaciones. Algo haremos el viernes, aunque sea de manera simbólica, para celebrar el aniversario del Real Oviedo”. Así afrontan las peñas del Real Oviedo el 95 aniversario del club, el próximo viernes 26 de marzo. Su presidente, Javi Pérez, lo ha explicado este viernes en Deportes COPE Asturias.

El oviedismo se enfrenta a otro aniversario atípico. Si en la pasada temporada los seguidores del equipo azul tuvieron que festejar el cumpleaños de su equipo desde los balcones, este año se buscan nuevas alternativas. “El año nos cogió en pleno confinamiento y no pudimos hacer la fiesta de aniversario, que estaban organizados y tuvieron que suspenderse. Para este año estamos pendientes de permisos para poder hacer algo”, reconoce Pérez.

Lo que no se espera, de momento, son recibimientos en los aledaños del Carlos Tartiere a los futbolistas del club azul, como sucedió en el tramo final de la temporada anterior. “Los recibimientos del año pasado venían por una situación muy complicada del equipo. La gente tiene ganas de volver y animar al equipo. Pero también hay tristeza y apatía por no poder ir al campo. El equipo, además, está en tierra de nadie y no se está jugando nada. Si no se complican las cosas, o se mejora, no haremos nada a no ser que el equipo se esté jugando algo a final de temporada”, expone el presidente de la APARO, quien admite que “tenemos muchas ganas de volver al campo”.

Además, la Asociación de Peñas se encuentra pendiente de celebrar la asamblea del pasado 2020, un encuentro donde Javi Pérez pondrá fin a su etapa como presidente. “En diciembre tenía que haber habido una asamblea de socios para explicar cómo ha ido el año. La directiva sabía que mi intención era dejarlo ahí. Estamos con una situación de interinidad. Ahora no se puede reunir a la gente para explicar todo. Queremos esperar a que podamos explicar a todos. Hasta entonces, mantendremos el cargo de manera interina”, admite.