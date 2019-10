Justo antes del comienzo del encuentro en El Molinón, el speaker del Sporting, Borja Blanco, levantó a la grada con un grito: "¡Sí, sí, sí, Gregory!". El que fuera central rojiblanco entre 2009 y 2013, presente en el estadio por primera vez en seis años, se levantó para agradecer el cariño del público, que coreaba su nombre. Fue el único momento agradable de la tarde para el sportinguismo.

Al término del encuentro, Gregory, al lado de su amigo Alberto Lora, explicó sus impresiones en el Tiempo de Juego Asturias. “La verdad que sí, me emocioné. Volver a casa ha sido un placer. Es un sentimiento que no puedo describir. Me gustaría estar aquí con un resultado diferente. Gijón es mi segunda ciudad", comentó el exjugador rojiblanco.

Además, Gregory también valoró el partido, en el que el Sporting sucumbió en su campo: “Era un encuentro complicado. El Alcorcón tiene muy buen equipo. Es un palo ver cómo llegan dos veces y te meten dos goles". Gregory no cree justo establecer una semejanza entre este Sporting y el de su etapa como jugador. "No se pueden comparar las épocas, son momentos diferentes", respondió.