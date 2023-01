Alejandro Irarragorri marca el paso del Sporting: "Sería un gran fracaso no estar en playoff"

Alejandro Irarragorri marcó la pauta de lo que resta de temporada con unas rotundas declaraciones en el Foro de Aficionados celebrado este martes en la sala de prensa de El Molinón. El máximo accionista del Real Sporting contestó así ante la pregunta de un aficionado que se cuestionaba cuál era el objetivo del Sporting en la presente campaña: "Sería un gran fracaso no estar en el playoff. Para mí, para David y su equipo, para el cuerpo técnico, para el míster y para los jugadores. Sin duda. Y el que diga que no, lo puede discutir conmigo cuando quiera".

También aludió Alejandro Irarragorri al halo de negativismo que percibe en el sportinguismo e, incluso, en el personal del club. Entre ellos, el Pitu Abelardo. "Los hábitos malos se apoderan de nosotros y se apoderan del club. Abelardo tiene grandes ventajas por ser de Gijón, pero también tiene desventajas porque le ha tocado vivir la desgracia del Sporting tras tantos años en los que ha sufrido más de lo que ha gozado. No está exento de caer en el hábito anterior. Estamos en el proceso de transformación del club en un ciclo positivo. Es difícil, requiere de determinación y trabajo duro", decía el presidente de Orlegi Sports, que junto a David Guerra tocaron muchos temas interesantes de la actualidad rojiblanca.

Relación con las Peñas.

El Sporting recuerda que hay una serie de entradas destinadas a Aficiones Unidas, colectivo que preside Jorge Guerrero, que se repartirán hacia la Federación de Peñas. El resto de entradas disponibles para el club se sortearán para el resto de aficionados del club. David Guerra mostró su voluntad de mantener el 'Directo a El Molinón'.

El Sporting quiere que las Peñas reflejen al resto de abonados. "No queremos que todos los peñistas sean abonados, pero sí un número representativo. No queremos excluir a nadie, pero sí queremos establecer que el abonado importa en el club y que las Peñas esté ahí. El abonado es prioridad por su compromiso económico. Tenemos una conversación fluída tanto con la Federación de Peñas como con UNIPES en este sentido", ha dicho David Guerra.

Viaje a Oviedo.

David Guerra manifestó que la voluntad del Sporting es que haya una normalidad absoluta, como sucede en el derbi vasco, pero cree que con el tiempo se puede dar. Alejandro Irarragorri dice que la responsabilidad del presente es suya. Abordó problemas pasados entre jugadores y entre directivos, aunque subrayó que ambas entidades han dado "pasos hacia adelante para entender la rivalidad de forma distinta". Las relaciones entre ambas entidades se han reconstruído después de estar "como países en guerra", en palabras de Irarragorri. El máximo accionista rojiblanco recordó que las autoridades tienen la última palabra para aligerar el dispositivo y que corresponde a clubes y afición demostrar que la rivalidad ha pasado a ser "algo más maduro y civilizado" de cara al derbi de vuelta a El Molinón.

Trabajo de cantera y Mareo.

Reconoce Irarragorri que vio Mareo "desorganizado" a su llegada, pero reconoció quela Escuela tiene lo que necesita un centro de alto rendimiento. Valoró el espíritu vanguardista con el que nació mareo en los 70' y también la apuesta de LaLiga por las infraestructuras para hacer crecer a los clubes. "La parte de infraestructura y procesos es clave en lo que estamos haciendo. Tenemos la opción de compra de Mareo porque creemos que en el futuro es importante que sea propiedad del Sporting", reconoció Irarragorri. Además, el presidente del Orlegi Sports aclaró que la apuesta de la cantera es mezclar jugadores asturianos con jugadores españoles y jugadores internacionales.

David Guerra abordó la construcción de la pista de 'futbito', que es la piedra inicial sobre la que empieza a caminar la reforma dela Escuela. En esa clave, Guerra reconoció conversaciones con la Federación Asturiana de Fútbol para conocer por dónde va a ir el futuro del desarrollo de los jugadores, si fútbol cinco o siete, para saber el papel de esa pista dentro de la nueva infrastructura de Mareo.

Sobre una futura creación de un filial del filial, la respuesta de Irarragorri fue positiva a la pregunta de una socia. "Vamos a generar una residencia, vendrá gente de fuera y queremos regresar a la brillantez de los orígenes.

Mundial 2030.

"Hay bocetos, pero todavía han de suceder muchas cosas, hay que ir paso a paso", recordaba Irarragorri sobre la apuesta de queEl Molinón sea sede del Mundial 2030. "Lo primero que ha de suceder es que España, Portugal y Ucrania sean sede, y para eso faltan dos años".

Ampliación de capital en la tercera fase: entrada de nuevos accionistas.

Irarragorri recordó que había deudas "unas más conocidas y otras menos". El club ha recibido muchas peticiones de aficionados que quieren regalar a sus familiares o seres queridos una parte del accionariado del Sporting. Irarragorri quiere hacer una distinción entre el abonado o el accionista, remarcando la importancia que tiene que tanta gente quiera colaborar y ser partícipes del club.

Socio Simpatizante. ¿Existirá esa figura?

"Estamos trabajando en ello", ha dicho David Guerra.

Subida de precios de los abonos.

El Sporting cree que la subida de precios aumenta la capacidad competitiva después de heredar una situación complicada a nivel económico. Para competir con el resto de clubes, Irarragorri y Guerra piensan que esa subida de precios era necesaria aunque admiten que pueda ir acompañada de una subida de exigencia.



El Sporting entiende el malestar de los aficionados con ciertas subidas de precios, por ejemplo la de los bebés, pero recuerda que la industria del fútbol ha sido muy competitiva y que han tenido que subir precios para "generar una estructura competitiva". Para llegar al éxito, Irarragorri entiende que el camino es reforzar la estructura económica, entre otras cosas, con medidas como las subidas de precios de los abonos. Por otra parte, lanzó un recado a los anteriores gestores por el inmovilismo en los precios de las campañas de abonos "quizá por miedo".

¿Hasta cuándo dura el proceso para convertir al Sporting en un club que pelee por ascender?

Irarragorri habló de su experiencia personal en Santos Laguna, Atlas e incluso el béisbol. En todos esos proyectos consiguió hacer equipos campeones que, hasta el momento, no lo habían sido. No quiso hablar de tiempos concretos, pero sí dejó claro que se deben alinear jugadores, entrenador, directiva, aficionados y medios de comunicación. "El club es casi como un ser vivo y funciona como tal. Hay que trabajar en las entrañas, no solo en la parte de fuera".

El camino hacia el éxito: modelo de Orlegi.

Irarragorri recordó el modelo de 'Ganar sirviendo' donde confluye lo social y lo deportivo. "Todos tenemos claro que este club tiene que estar en Primera División", pero insistió en no poner fechas y volvió a incidir en el proceso: la ampliación de capital (ya hecha), la reestructuración de la economía etc. "Deberíamos de tener 15 puntos más, además creo que los hemos merecido en relación a las ocasiones que hemos generado y las que nos han generado". Garantizó transferencia y metas, pero no promesas sobre cuándo se logrará el ascenso.

Resultados actuales.

"El talento del plantel no está acorde a los resultados que estamos teniendo. Estamos trabajando en mejorar eso". Sobre la renovación de Djuka y su salario, preguntado implícitamente por un socio, incidió en que la estabilidad contractual es muy importante. "Puede que haya ciertos jugadores que cuando llegamos en junio no tenían seguridad contractual. Si renovamos a alguien es por cuidar al club y al jugador, teniendo un mejor rendimiento en la cancha. Me siento frustrado y enojado por los resultados, pero por otro lado consciente de que, lo que está pasando en la cancha, es más que los puntos que tenemos. Es más fácil perfeccionar ese camino para obtener más puntos que si fuera al reves". Reconoció que ha cenado con Abelardo y ha hablado de la marcha deportiva del equipo.

David Guerra rompió una lanza por los jugadores y el entrenador. "Creemos que hemos mejorado bastante la nómina de jugadores con respecto al año pasado. Es buen momento para darles un voto de confianza, creen en el entrenador y el entrenador en ellos".

Abelardo.

Alejandro Irarragorri tomó la palabra para hablar del entrenador. "No creo en las relaciones obligadas. Es la voluntad la que construye una relación. Me gustó mucho que Abelardo pusiera el puesto a disposición y sin cobrar lo que dijera su contrato. Es interesante tener a un míster que es un ídolo del equipo, del fútbol español y con raíces aquí. No siempre se da. Tiene un gran amor y una gran pasión por el Sporting y su camino. No sé si hay 'run run' y quién lo genera: representantes, entornos... Lo que te puedo decir es que hemos cenado juntos y que si tenemos que solucionar nuestras diferencias, que las habrá, veo a un Abelardo renovado, enfocado, con muchas ganas de construir y reconociendo que tenemos un grupo de jugadores con el que tenemos que hacer más porque es nuestra obligación. No hagas caso de los 'run run' y si tienes que saber algo te lo contesto".