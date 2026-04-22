Orlegi prepara un cambio de rumbo después de varios fracasos en el Sporting: cambio en la política de fichajes y poder para Borja Jiménez

La temporada del Sporting de Gijón avanza hacia su final con una mezcla de resignación y esperanza en el entorno rojiblanco. La sensación de decepción por encontrarse sin objetivos clasificatorios en el mes de abril es un sentimiento compartido por muchos aficionados, como ha expresado por Senén Morán en Deportes COPE Asturias.

"Que a falta de seis o siete jornadas para final de competición, el Sporting no se esté jugando nada, ni tan siquiera soñando un poquito con estar entre los seis mejores equipos de Segunda División, a mí me da un bajón tremendo", ha lamentado Morán, quien pide al club "conformar una plantilla competitiva para alcanzar el objetivo".

Que el Sporting no se juegue nada en abril me da un bajón tremendo" Senén Morán Creador de contenido y aficionado del Sporting de Gijón

Un nuevo rumbo en la gestión deportiva

A pesar del desánimo actual, han surgido brotes verdes que invitan al optimismo de cara a la próxima temporada. El análisis en el 'Tiempo de Opinión del Sporting' de Deportes COPE Asturias apunta a un cambio de mentalidad en el Grupo Orlegi, consciente de los fracasos que ha acumulado en los últimos años y que la política de fichajes basada en México y Sudamérica no ha funcionado.

La llegada de Riestra a la presidencia ha supuesto un giro en la toma de decisiones, con una influencia mayor que la de su predecesor, David Guerra. Una prueba de ello fue el pasado mercado invernal, cuando el club no dudó en dar salida a jugadores que no contaban como Kembo, Caicedo y Cortés, "que otros años no se los hubieran cargado", una decisión calificada como "muy positiva".

COPE Asturias José Riestra, presidente del Sporting de Gijón

Esta nueva política de fichajes se prevé que tenga continuidad el próximo verano. El club ya planea la plantilla de la próxima temporada con una mayor ambición, mostrando interés en jugadores como Atienza, del Burgos, constrastados en la categoría, y buscando reforzar la "columna vertebral" del equipo con centrales de nivel a petición del entrenador, Borja Jiménez.

Además, según informa La Nueva España, se plantea la salida de futbolistas como Kevin Vázquez o Lucas Perrin, con contrato hasta 2027, un movimiento que en años anteriores no se habría producido y que demuestra una voluntad diferente en la propiedad rojiblanca. Por el contrario, el club rojiblanco trabaja en que Cuenca, Justin Smith y Andrés Ferrari continúen el próximo curso.

La venta de Atlas, clave para la inversión

Uno de los factores que alimentan esta esperanza es la inminente venta del club Atlas mexicano, propiedad del Grupo Orlegi. Esta operación reportará importantes beneficios económicos que, según los analistas, podrían reinvertirse en el Sporting.

Alejandro Vigil, de La Voz de Asturias, se ha mostrado "prudente" pero ha reconocido los indicios positivos. "Evidentemente van a dividir menos esfuerzos, es decir, ya no son tres clubes, van a ser dos", ha señalado Vigil en referencia a la concentración de recursos en el Sporting y el Santos Laguna.

Guille Gomez Alejandro Irarragorri durante la Junta de Accionistas este lunes

Quiero pensar que la millonada que ingresarán por Atlas la invertirán en su proyecto estrella: el Sporting" Alejandro Vigil La Voz de Asturias

Vigil cree que parte de la "millonada" que ingresará Orlegi se destinará al club asturiano. "Quiero pensar que, de esa millonada que van a cobrar, no todo, pero una parte sí la reinvertirán en el proyecto estrella, que es el del sporting", ha afirmado. Sobre el futuro de la plantilla, y ante el debate de una posible venta de jugadores como Otero, Gelabert o Dubasin, Vigil se ha decantado por el 'pingüino', al considerar que "es el que más es capaz de marcar diferencias".