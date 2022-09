'Tiempo de Opinión': el Sporting sigue yendo hacia atrás

Segunda derrota consecutiva del Sporting, que ve frenado el buen arranque de competición de forma abrupta. Los rojiblancos se encuentran atascados en el aspecto ofensivo y también comenzaron a llegar las dudas en defensa. Abelardo tendrá cinco bajas para el partido ante el Ibiza, lo que pondrá a prueba el fondo de armario del Sporting, como analizaron Dani Souto y Rogelio García en Deportes COPE Asturias.

Tras la derrota ante el Zaragoza, las dudas han crecido, algo que Dani Souto, de Sporting1905, ve comprensible: “Cierta preocupación es lógica, los resultados te ponen en alerta. Y yo voy más allá de los resultados. No voy tanto al marcador, voy a las sensaciones. El equipo se ha ido cayendo. Las de Zaragoza fueron verdaderamente malas. Es el peor Sporting desde que llegó Abelardo y esa es la peor lectura. Parece que se está yendo hacia atrás y no hacia adelante”.

Rogelio García ex captador del Sporting lo ve algo menos negativo, pero también reconoce que las sensaciones no son las mismas: “El justo. El Sporting es el undécimo tope de la categoría. Si se hubiera ganado al Racing hubiera sido líder. Y el Zaragoza es un equipo con pretensiones parecidas. Aunque sí es cierto que el Sporting ha bajado".

El papel de la segunda unidad y de nombres propios es algo a lo que también se ha referido Rogelio García: "Me preocupa más el fondo de armario. Por lo que estamos viendo crea cuánto menos dudas. Creo que es un problema, sobre todo en la posición de delantero. Llevamos tiempo buscando para sustituir a Djuka y me da la sensación que no se acaba de acertar”.

Una reflexión a la que también se apunta Dani Souto: “Comparto la reflexión sobre el fondo de armario. No porque falten recursos. Me da la sensación de que sí que teníamos una plantilla mejor confeccionada. Algunas piezas que tienen que dar recambio o cuando hay selecciones, parece que el equipo se queda corto y es preocupante no tener gol más allá de Djuka y que este no esté acertado”.