La opinión de Sergio Fernández en #DCA: "Es evidente que a la plantilla del Oviedo le faltan cosas"

Cervera pide fichajes.

“La plantilla que se hizo en verano se quedó a medio camino. Cuando llegó dijo que me encantaba la plantilla pero es evidente que le faltan cosas. Y más en la banda derecha”.

La portería.

“No tiene el nivel para ser titular ninguno de los dos en un equipo de parte media alta. En la derecha a no está funcionando nada. No me extrañaría que Rama o Borja acaben jugando ahí. Viti está llegando al nivel, pero Marcelo es incapaz de dar el nivel que tiene”.

Mejoría en los resultados con el nuevo entrenador.

“Está consiguiendo lo que imaginaba al principio y parecía que no iba a conseguir. Está en números de Play Off. El equipo hace muy pocas cosas pero las hace mejor”.

Bastondependencia.

“Yo creo que sí hay Bastóndependencia. El Oviedo solo tiene dos jugadores que han metido dos goles o más. De los equipos de arriba solo le pasa al Granada. Es una cosa también del juego. Le cuesta llegar arriba y es difícil ver llegar mediocentros a último tercio”.

Similitudes entre Oviedo y Tenerife.

“Hay que ver cómo se adapta el Oviedo al partido del Tenerife, que lleva ocho partidos sin ganar la posesión”.