El Sporting ilusiona. Pese a arrancar con un empate, el clima que se ha ido generando durante el verano continúa envolviendo al equipo, como asegura Ricardo Rosety, periodista de Gol Televisión y habitual en El Partidazo de COPE. Una voz autorizada del entorno rojiblanco que analizó el nuevo Sporting hoy en Deportes COPE Asturias.

Tras todos los cambios acometidos en los últimos meses, el clima positivo se ha instalado, asegura Rosety: "Estoy ilusionado. Ha venido un cambio que era imprescindible. Un borrón y cuenta nueva. La llegada de Cote, la de Jony por lo que significa, Juan Otero es una bala... Y mantener a Djuka, que ha caído de pie en Gijón. Me parece para estar ilusionado. El listón está bajo. No sé para que le va a dar al Sporting, pero espero estar luchando para los seis primeros".

Eso sí, en estos primeros compases de temporada, no se han querido fijar grandes objetivos para la campaña, algo que Rosety ve acertado: "Abelardo aprendió de la temporada de los guajes. Junto con la de Preciado fue cuando vi a la gente con una conciencia general de no pensar en el ascenso. Aquel año se celebraba cualquier punto, no se miraba hacia arriba. Eso le ha dado el éxito al Sporting en los últimos años. En Segunda no te puedes plantear el ascenso salvo que seas el gran favorito".

Todavía quedan por llegar un delantero y un central para cerrar la plantilla, algo que le daría más argumentos a Abelardo: "El gran año de Djuka no le valió al Sporting y es la prueba de que no solamente se necesita un delantero. Por ahí puede venir la petición de Abelardo de rodearlo bien. Y lo del central... Desde la defensa es donde se construyen los grandes equipos".