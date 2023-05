La opinión de Ricardo Rosety en #DCA: "Suena un poco a chiste haber escuchado que había equipo para Play Off"

La temporada del Sporting ha concluido con un mal broche, después de la dura derrota contra la Ponferradina. Un partido que no ayuda ni mucho menos a lavar la imagen de una mala campaña. Es tiempo de valoraciones y de evaluaciones, como la que hace en Deportes COPE Asturias el periodista de Gol Televisión, Ricardo Rosety.

Un balance en el que no aprueba la temporada del Sporting: "Es un balance malo. No creo que fuese real hablar de Play Off. La nota es de suspenso. El Sporting no puede vagar así por Segunda”. Una temporada que se une a la pasada y que debería poner las orejas tiesas: “Avisados estamos todos de lo que puede pasar. La propiedad cambió de manos para que no acabara como otras temporadas, y ha acabado igual. Si haces una encuesta a ver si ven al Sporting como candidato arriba, nadie lo mete”.

Más allá de la debacle deportiva, la construcción de la plantilla tampoco ayudaba a otro objetivo, argumenta Rosety: “He visto poco, pero veo a un equipo al que le cuesta tener una idiosincrasia propia. El Sporting no tiene una plantilla para mucho más por mucho que Orlegi haya dicho que hay equipo para Play Off. Suena un poco a chiste haber escuchado eso durante la pretemporada”.

La figura del entrenador es controvertida, después de haber generado ya debate desde su llegada: “Soy consciente de que algunos titulares han provocado quejas. Es evidente que todos los equipos tienen poco margen económico. Se echa en falta una idea. Hemos vivido momentos de penuria y ha habido ideas más o menos brillantes para que el equipo funcionase. Es lo que le hay que pedir a Ramírez. Que exponga la idea. Puede preocupar que el foco esté más en México que en Mareo. El Grupo Orlegi tiene que dejar sentadas las bases de qué es lo que quiere y que tenga crecimiento. Porque si no estaremos como hace cinco años”.