'Tiempo de Opinión Oviedo', en Deportes COPE Asturias: ¿se puede permitir el Oviedo rotar?

El Real Oviedo afronta una semana crucial con dos partidos en casa en apenas cuatro días, frente al Villarreal CF y el Elche CF. Esta acumulación de encuentros ha abierto un debate en el entorno del club sobre la gestión de la plantilla: ¿debe Guillermo Almada apostar por la continuidad y salir con todo o es el momento de introducir rotaciones para gestionar la fatiga?

Priorizar el impacto anímico

Una parte de la opinión sostiene que no es momento para las rotaciones. Consideran que el partido del jueves es el más importante y que una victoria contra el Villarreal supondría un impacto anímico muy potente. Califican la oportunidad como "un caramelo que no se puede rechazar" y abogan por ir con todo, ya que el equipo llega tras dos triunfos consecutivos y un tercero reforzaría enormemente al equipo de cara al tramo final.

No hay partido más importante ahora para el Oviedo que el del jueves" Pablo Fernández La Voz de Asturias

Esta corriente de opinión se ve reforzada por la idea de que no hay una segunda unidad fiable, como ha expresado el propio entrenador. Se señala que hay puestos donde es imposible rotar, como el de Fede Viñas, y que los centrales están rindiendo a un "nivel escandaloso" en los últimos partidos, por lo que no sería conveniente tocar esa zona.

EFE El defensa del Oviedo David Costas (2d) celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports que disputan el Real Oviedo y el Valencia CF este sábado, en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

La exigencia física como máxima

En el lado opuesto, otros analistas defienden que sí habrá rotaciones con algunos matices. Se basan en la filosofía del propio Almada, quien ya ha dejado caer que prefiere a un futbolista al 100% físicamente, aunque otro al 90% tenga más talento. El exigente estilo de juego del técnico requiere que los jugadores estén en plenitud de condiciones, algo complicado con dos partidos en cuatro días.

Entre un futbolista al 100% y otro al 90% más talentoso, Almada pone al del 100%" Nacho Azparren La Nueva España

Aunque se reconoce que hay puestos que no puedes tocar, se especula con posibles cambios en los extremos y en la delantera, con la entrada de jugadores como Hassan o Rahim. Sin embargo, existe preocupación por el estado físico de jugadores como Bailly y su capacidad para afrontar dos encuentros tan seguidos, a pesar de que su nivel junto a Dani Calvo en el centro de la zaga ha sido calificado de "superlativo".

EFE Eric Bailly marcó el tercer gol del Oviedo, los tres a balón parado.

A pesar de la división de opiniones, el simple hecho de mantener este debate es visto como una "buena noticia". Hace poco más de un mes, las sensaciones eran pesimistas, y ahora el equipo se encuentra en una posición que le permite soñar con las opciones de permanencia y con la mirada puesta en el objetivo final: "llegar con vida y jugártela en Mallorca en la última jornada".