'Tiempo de Opinión oviedista', en Deportes COPE Asturias: Un punto insuficiente y un penalti indignante

El Real Oviedo empató (1-1) ante el Villarreal CF en un partido marcado por la superioridad local y una polémica arbitral que ha terminado por costarle dos puntos vitales. La sensación en el ambiente oviedista, compartida incluso por el técnico rival, Marcelino García Toral, es que el equipo asturiano mereció la victoria en el Carlos Tartiere.

El entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, se mostró orgulloso de sus jugadores, aunque lamentó el resultado. “Creo que fuimos muy superiores, la verdad. Hicimos un gran partido y nos merecimos otro resultado que era ganar”, afirmó el técnico, reconociendo que buscaron el triunfo “hasta el final”.

Indignación por un penalti surrealista

La controversia estalló en la recta final. Tras un penalti a favor del Villarreal que fue detenido en primera instancia, el VAR intervino para ordenar su repetición. La razón fue que Ilyas Chaira pisaba por escasos milímetros la línea del semicírculo del área, una acción que, según los analistas, no le otorgaba ninguna ventaja.

EFE El Villarreal celebra el primer gol marcado al Real Oviedo, de penalti

La decisión ha sido calificada de “aurora boreal” y “mangazo” en el 'Tiempo de Opinión oviedista' de Deportes COPE Asturias. Los tertulianos Sergio Fernández y José Luis Salinas han expresado su estupor ante una jugada que consideran injustificable. “Es que si nos centramos en si es o no, le estamos dando la razón al árbitro, porque lo que pasa después es que es de aurora boreal”, sentenció Fernández.

Es imposible que haya un colectivo más malo haciendo algo que los árbitros" Sergio Fernández Analista y comentarista

El analista fue más allá en su crítica: “Es imposible que haya un colectivo más malo haciendo algo que los árbitros”. Fernández lamentó la falta de criterio en situaciones de juego decisivas para un equipo que se juega la permanencia. “Estás arbitrando un partido en el que hay un equipo que se pierde, baja a segunda división, y está jugando el Villarreal que no se juega absolutamente nada”, añadió.

EFE Los jugadores del Real Oviedo celebral el gol del empate de Ilyas Chaira ante el Villarreal

El propio Ilyas Chaira, protagonista involuntario, se mostró incrédulo tras el encuentro. “No sé por qué pinta que que yo estoy dentro del área, pero yo creo que no piso viendo la imagen. Es su decisión y es el que manda, y no puedo decir nada más”, declaró el futbolista.

Un Tartiere de Primera

La polémica arbitral no logró empañar el espectacular ambiente que se vivió en el Carlos Tartiere, que registró la tercera mejor entrada de la temporada con casi 27.000 espectadores. La afición oviedista demostró una vez más su compromiso, creando una atmósfera vibrante desde la previa del partido.

Uno de los momentos más especiales fue cuando sonó el himno no oficial “Volveremos”, un instante que, según los comentaristas, conectó al equipo y a la grada de una forma que no se había visto en toda la temporada. La comunión fue total, demostrando que la afición cree en la salvación.

La gente cree en el equipo, nosotros también" Ilyas Chaira Jugador del Real Oviedo

Chaira también tuvo palabras de agradecimiento para los seguidores: “La gente cree en el equipo, nosotros también, creo que lo estamos dando todo, les estamos haciendo creer que es posible”. Con la vista puesta en la “final” del próximo domingo contra el Elche, un rival directo, el Real Oviedo se aferra al empuje de su gente para seguir peleando.