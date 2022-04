La opinión de Luis Rueda en #DCA

Escucha la opinión de Luis Rueda en Deportes COPE Asturias después del triunfo ante el Cartagena y el 'asalto' al playoff de ascenso a Primera División a falta de ocho jornadas para el final de LalIga SmartBank.

¿Declarado el 'Estado de Ilusión' en Oviedo?

"Yo me mantengo un poco al margen en esto. Tengo la sensación de que las ilusiones en el oviedismo son muy cambiantes y dependen única y exclusivamente del último resultado. Seguimos en la pomada, junto con esos cinco o seis equipos que se pueden meter en esas posiciones, pero queda una eternidad".

El Oviedo acostumbraba a fallar en citas importants como la de Cartagena. Este vez no falló...

"Ganar en Cartagena deja a un equipo muy lejos. Sumas tres puntos a domicilio, que no estábamos finos fuera de casa. Se dieron los condicionantes para que pudieras ganar. Marcamos primero, y este equipo es muy peligroso por delante en el marcador. Hay que ser conscientes de la cantidad de equipos que luchan por el playoff. Yo estoy convencido de que el Oviedo es muy parecido a otros diez de la categoría, que parece que tenemos un equipo 'de la leche' y que los demás van en triciclo. No quiere decir que no tengas la capacidad para meterte. Si el equipo va sexto y tienes puntos de salvación es que has hecho las cosas bien. Recordamos los años gloriosos y el barro, pero se nos olvida que hace dos años estábamos en lo más profundo de la mierda. El descenso está gratis, pero arriba hay equipos para luchar por dos puestos. Lo del Tenerife no lo tengo claro. Se ha metido Las Palmas, hay equipos empujando por detrás... faltan 24 puntos por jugarse y pueden pasar muchas cosas".

Otra vez demostró el Oviedo ser un equipo muy sólido

"Y te pones por delante. Es un equipo fiable en el aspecto táctico, con variantes. No le podemos discutir los cambios porque lo que hicieron fue ganar el partido. Por Montiel, por Matheus, por jugadores que te hacen tener más consistencia... Jugábamos contra un local muy fuerte que te somete en la primera mitad. Cuando el partido se iguala, el Cartagena tiene argumentos para ganar a los mejores, no solo al Oviedo. Hay situaciones incontrolables por parte del entrenador como la gestión de los últimos minutos contra ocho jugadores. Tienes miedo a ganar, pero la situación era sencilla. No se puede achacar al banquillo porque el Oviedo tiene jugadores profesionales que tienen que saber que, en esos casos, hay que mover el balón, hay que tener tranquilidad y el balón debe ser profundo. No se pueden fallar pases y situaciones de contraataque que hicieron que, hasta el último segundo, el Cartagena tuvo opción de un empate que hubiera sido catastrófico".

Entrada de Tejera a Montiel

"Es una entrada muy dura. Y tengo la sensación de que el propio futbolista se da cuenta. Son cosas que pasan en el fútbol pero no tiene justificación. En cuanto a las decisiones arbitrales, sobre el primer penalti pensé que pitaba la de Calvo. Y las expulsiones por entrada del Cartagena, son roja. La tercera no entro porque no sé lo que dijo. Pero el portero y algún jugador más estaban muy descontrolados y eso favoreció los intereses del Oviedo".

¿El trabajo del cuerpo técnico del Oviedo ahora es contener la euforia?

"Sí, porque este tipo de situaciones le crean tensión al equipo. Pero cuidado, seamos serios: dame esta presión y esta tensión y quítame la de no descender. El Oviedo tiene que disfrutar del viaje y ver que tenemos un objetivo muy bonito al alcance. Va a ser muy determinante la capacidad que tengas como local de hacerse fuerte. Con la media inglesa, te daría. Todos se van a dejar puntos. La clave en estos partidos que quedan es que en elTartiere se sume siempre de tres".

Ziganda silencia las críticas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No defiendo a Ziganda, defiendo a cualquier entrenador cuando el equipo está donde le corresponde. Le podemos discutir a Ziganda decisiones y propuestas, también gustos personales. Pero en Oviedo se ha cometido la mayor atrocidad con un entrenador, que fue la destitución de Anquela. Esa decisión fue imperdonable y, bajo mi punto de vista, fuera de lugar. No procedía en ese momento porque el equipo estaba para luchar y no se clasificó por un gol. Aquí no va a venir Guardiola, ni Mourinho ni Klopp. Aquí llegamos a un mercado de entrenadores de Segunda División acorde a las posibilidades del club en estos momentos".

¿Tienes la sensación de que se echará de menos a Ziganda cuando no esté?

"Echo de menos a cualquier persona seria, que trabaje. Tengo la sensación de que hay muchos intereses en la ciudad, por diferentes motivos. Intereses que hacen que a un entrenador se le discuta todo, incluso con faltas de entrenador como es el caso de Ziganda. No nos vale nada, y las opiniones todas son válidas pero no todas tienen validez. Ayer había amigos que me enviaban críticas a Ziganda por no poner a Carlos Isaac. ¡El que criticaba no sabía que Carlos Isaac estaba sin convocar! Si partimos de esa base y partimos de que, a veces, de manera gratuita y sin conocimiento llegamos a ese puntod e crítica, creamos situacions que no permiten trabajar con ranquilidad. El enemigo está fuera, no está dentro. Somos especialistas en pegarnos tiros en el pie y rematarnos después".

Es goloso pensar en el derbi contra el Sporting...

"Leganés. No hay más. No vale de nada pensar en un partido a quince días cuando tienes un miura en tu casa el próximo fin de semana. El partido del Sporting solo tiene que estar en la mente de los aficionados, que para eso pagan y pueden pensar lo que les dé la gana. Los profesionales estoy convencido de que empezarán a pensar cuando termine el partido contra el Leganés. Lo demás es todo una tontería".