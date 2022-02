La opinión de Luis Rueda en #DCA

Luis Rueda, nuestro 'míster' en Deportes COPE Asturias, ha analizado la actualidad del Real Oviedo tras la victoria de los azules en El Plantío (0-1) que les deja a solo un punto del playoff de ascenso a Primera División.

A pesar de la victoria, Luis Rueda reconoce que no fue un buen partido de los de Ziganda. "Lo más importante son los puntos, pero a mí personalmente el partido no me gustó", dice. No le convenció la alineación con Luismi en el centro de la zaga y Obeng en una banda, aunque asegura que "el entrenador tiene parámetros que el resto no tenemos".

En lo que tiene que ver con el cambio de sistema a tres centrales, Luis Rueda dice que no tiene por qué ser defensivo. Pone el ejemplo de varios equipos "top mundial" en Italia, Inglaterra o España que utilizan ese sistema y a los cuales no se les tacha de defensivos. También varias selecciones nacionales. Cree que el plan del cambio de sistema era minimizar las virtudes del Burgos en El Plantío, algo que consiguió el Real Oviedo.

Sobre Borja Bastón, que lleva 15 goles en lo que va de temporada y lidera la tabla de máximos goleadores de Segunda División junto a Rubén Castro y Stuani, Luis Rueda dice que es un delantero que le viene "como anillo al dedo al sistema del Oviedo". Además, en lo anímico, asegura que "lo veo contento y comprometido, lo demuestra cada partido. Y ese compromiso le hace trabajar en situaciones defensivas".

Después del triunfo ante el Burgos, Ziganda habla de ambición y Rodri Tarín cree que hay que "soñar" con el playoff. Sin embargo, Rueda pone los pies en el suelo. "Hay cuatro transatlánticos que se van a jugar el ascenso directo. Y luego hay varios equipos con más presupuesto que el Oviedo. Otros están igual o peor que nosotros. Esto va a ser una carrera de fondo, pero estamos en el mes de marzo y el Oviedo está para pelear hasta el final", subraya.

Por último, valoró un nuevo tuit de Melendi criticando al entrenador, a José Ángel Ziganda. "Gran planteamiento, me estaría faltando otro central para la segunda parte", escribió el cantante en su cuenta oficial de Twitter.

Gran planteamiento …. Me estaría faltando otro central para la segunda parte !! — Melendi Oficial (@MelendiOficial) February 20, 2022

"Creo que el tuit no procede. No porque no esté capacitado, pero eres una persona pública con casi dos millones de seguidores. Cualquier opinión pone a los pies de los caballos a la figura de tu entrenador. Creo que en un personaje como él, no procede", finaliza.