La opinión de Luis Rueda en #DCA

Luis Rueda analizó y dio su opinión acerca del Real Oviedo. Una de las voces autorizadas para hablar de la actualidad azul en Deportes COPE Asturias. Estos fueron los principales titulares:

Partido ante el Mirandés

"Jugamos a lo que ellos quisieron. No me gustó el equipo".

Evidencia en las alineaciones

"Cada dia está más claro que los que jugaban anteriormente jugaban por algo"

Pombo

"No creo que haya que juzgar a Pombo por el partido del viernes porque el Oviedo no tuvo balón. No le llegaron situaciones claras para aprovechar su calidad y su fuerza en tres-cuartos. No se puede valorar por 90 minutos a un jugador nunca"

Matheus

"Tengo la sensación de que Matheus necesitaba un período de adaptación bastante alto. Le está costando porque viene de una Liga (EEUU) menos competitiva. Es diferente a Baston y a Obeng".

La misma Segunda División

"La Segunda es muy parecida a otros años. Si te despistas y te confundes te puedes meter en problemas. Y si ganas te metes arriba. Somos una montaña rusa de afición: cuando tenemos buenos resultados pensamos que jugamos la Champions y si vienen mal dadas lo empezamos a ver todo demasiado oscuro".

No hay rival sencillo

"Cualquier equipo tiene calidad para hacerte daño en casa y fuera. Los que tienen más calidad, lo normal es que estén arriba al final de temporada".

Sensaciones

"La sensación que tengo con el Oviedo es que estamos en manos de un entrenador que nos tiene con 3 partidos perdidos. Es un equipo el Oviedo que se agarra a los partidos y que es difícil que hinque la rodilla ante cualquier rival”.

Déficit en casa

“El déficit no está fuera; está en el Tartiere”.