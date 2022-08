La opinión de Jota Rodríguez: "Me gustó la reacción del equipo en la segunda parte"

El Sporting sumó un punto en la primera jornada liguera, en un encuentro en el que cuajó una mala primera mitad y mejoró en la segunda. Claramente fue de menos a más, como analizó en Deportes COPE Asturias Jota Rodríguez, que destacó también varios nombres propios.

En lo que respecta a lo peor y a lo mejor del partido, Jota Rodríguez lo tiene claro: "La primera parte fue lo que menos me gustó. El equipo no supo responder a la presión del Mirandés. Muchos errores, muchas pérdidas... Pedro lo pagó con el cambio. La reacción del equipo me gustó y sobre todo el final. Se vio un Sporting más poderoso que el rival en la recta final".

Y es que el Sporting cuajó una buena segunda parte y acabó con mordiente ofensiva: "Parecía un equipo más entero. Eso puede también ser un poco preocupante, porque no es lo recomendable, pero en cuanto a actitud y a aspectos del juego mejoró muchísimo la primera. El equipo estuvo en la línea de la pretemporada. Una parte buena y otra no tan buena".

Abelardo se mostró exigente en sala de prensa a la hora de analizar el punto, algo destacable según Jota: "El punto de exigencia es importante y a tener en cuenta. El entrenador tiene que ser el primer inconformista. Ese punto de exigencia de Abelardo le viene bien al Sporting".

En cuanto a nombres propios, las incorporaciones del mercado dejaron buenas actuaciones: "Me gustó la pareja de centrales. Y Otero creo que es el que mejor condición física demostró. Pero también hay que tener en cuenta que viene de México y lleva más tiempo que los compañeros. Me gustó Zarfino en la segunda parte y la actitud y el desparpajo de Queipo".