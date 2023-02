La opinión de Jota Rodríguez en #DCA: "En la segunda parte el equipo mejoró, pero la pelota tiene que entrar"

El Sporting de MAR continúa sin convencer. El nuevo técnico ha conseguido una victoria en sus cuatro partidos dirigidos en Liga, y ante el Huesca el equipo se quedó con la miel en los labios. La imagen fue mejor que en anteriores partidos, pero el resultado no llegó. Jota Rodríguez, periodista del Diario As, analiza en Deportes COPE Asturias el momento de los rojiblancos.

Y es que para Jota el premio pudo ser mayor, por lo visto en la segunda mitad: “El Sporting mereció ganar. Salvo la segunda parte. En la primera volví a ver un equipo con dudas, incómodo con esta forma de jugar. Con los tres centrales. Tardó mucho en quedarse con cuatro atrás contra un rival que sólo jugaba con un delantero. En la segunda parte el equipo mejora y tiene llegadas, pero la pelota tiene que entrar”.

Cuando se esperaba que MAR pudiera retornar a la defensa de cuatro y cambiar el sistema, el técnico volvió a apostar finalmente por la defensa de cinco: “Por no contradecirse con la llegada de un central zurdo y por guardar las espaldas de Cali e Insua. Ahora quiere estar con ese central zurdo y no cargarse otro central que está haciendo una temporada aceptable. Pero el encaje tendrá que hacerlo y decidirse por dos. En la segunda parte el Huesca se repliega, buscó no encajar más que la victoria”.

El nuevo Sporting de Ramírez muestra una sintomatología conocida: “Ya con Abelardo era uno de los equipos con más llegadas. Es un mal que viene de atrás. Hay que generar la forma de jugar para que haya remates claros también. El partido del próximo fin de semana hay un partido importantísimo. El Andorra lleva cinco derrotas consecutivas. El Sporting necesita puntuar sí o sí porque si no se va a complicar un poco la historia”.

En cuanto a la polémica, poco que hacer con el VAR...: “Con lo del VAR no entiendo nada. Si esa mano no está ahí, ese balón pasa y le hubiese quedado a Zarfino. Para mí es penalti, pero si nos acogemos a la nueva norma… Cada vez entiendo menos el VAR. Creo que les ha dado mayor capacidad de decisión a los árbitros todavía”.