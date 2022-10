La opinión de Javi Giraldo en #DCA: "Espero más de Djuka. Me preocupa ver que necesita mucho para marcar poco"

El Sporting supera poco a poco una fase complicada del calendario. Empezó con revolcón en Granada, pero se enderezó con los últimos resultados. El conjunto rojiblanco visita el lunes al Levante. Analizamos la actualidad con Javi Giraldo, periodista del Diario Sport.

De momento, en este arranque de competición, Giraldo da buena nota al conjunto rojiblanco: “Un aprobado alto. El equipo está más o menos donde le corresponde, quizá un poquito más abajo. Me gustaría verlo en zona Play Off. La derrota en Granada sí que fue muy dolorosa. Espero un poco más de Djuka. Dos goles contra el Andorra, en agosto. Es poco para él y yo creo que él lo sabe. Me preocupa ver que necesita mucho para marcar poco. El Sporting no tiene ningún jugador entre los máximos goleadores”.

Giraldo reclama un paso más por parte de la plantilla: “Yo creo que es cuestión de los jugadores. A Abelardo no lo vamos a descubrir ahora como entrenador. No tiene que demostrar nada. Creo que hay jugadores de los que se puede esperar un poco más. Me gustaría ver más a Cristo, creo que es un delantero que marca con facilidad. Otero anda bien, que no se enturbie el futuro de Mariño, que vuelva Jony a su nivel… Hay cosas puntuales que tienen que ir solucionándose y que el equipo se instale entre los seis orimeros”.

La operación de cara a convertir El Molinón en sede del Mundial 2030 ilusiona: “No conozco tanto los datos de la financiación. Desde fuera crea ilusión. Mi primer partido de fútbol fue en el Mundial del 82 en Gijón es una excelente oportunidad para proyectarse al mundo. Sería muy importante. Gijón es una ciudad de primera. La reforma tiene buena pinta, pero me pregunto cómo se va a pagar y a qué precio y en qué plazos… Situarías a Gijón en el mapa del fútbol mundial”.