La opinión de Heri Frade en #DCA: "El equipo está tan obsesionado con no encajar gol, que no está suelto"

El Real Oviedo lleva unas semanas un tanto dubitativo. El conjunto azul no encuentra las sensaciones que tenía tras la llegada de Cervera, y en el partido contra el Albacete, pese a haber mejorado ligeramente la versión, no se consiguió la victoria. Analizamos con Heri Frade, periodista de COPE, el momento del equipo de Cervera.

Y es que el equipo sigue mostrándose poco suelto en ataque: “No hemos tenido nunca a los jugadores desequilibrantes sanos a la vez. Y si lo estaban, no era en su mejor momento. Creo que hay culpa de todos, pero el entrenador siempre suele pagar. El equipo está tan obsesionado con no encajar gol que no está suelto. La neurona que tiene la dedica a defender. Y para atacar luego te da lo que te da. Si algo le achaco a Cervera ayer es que el refresco del equipo llegó tarde, porque tenías a los dos mediocentros amonestados y eso marcó mucho a Jimmy y Mangel”.

Borja Sánchez sigue sin participar en exceso, pagando quizá las excesivas lesiones de esta temporada: “La vuelta a la competición tras la lesión hay que hacerla con cuidado. Bastón, Borja y Costas están para lo que están. Una cosa es el alta física y otra el competitiva. Borja puede jugar donde quiera en la línea de tres mediapuntas. Si no tienes mediapunta puede jugar por dentro, aunque él se encuentre más a gusto en la banda. Los interiores y los extremos con Cervera tienen que correr mucho. Si no lo ves en banda pruébalo un poco más de segunda punta”.

Las dudas han aparecido ante la ausencia de victorias: “El Oviedo está en un momento de descontar la temporada sin sustos. Ahora el Oviedo no gana y esto va de resultados. Y el que quiera engañarse y decir que quiera ver al Oviedo ganar es mentira. Todos queremos ver al Oviedo ganar”.

Sobre la operación de la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo, Heri respalda los terrenos de Latores: “En Latores está parte de mi vida y de mi familia. Conozco bien la zona y la propiedad de esos terrenos. Son gente seria y el proyecto está muy bien. Una ciudad deportiva que esté cerca del Carlos Tartiere es lo suyo. Enganchar la nueva ciudad deportiva con Tensi. Es una de las grandes soluciones que hay que aportar. Cómo conectarlo con Tensi”.