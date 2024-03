La opinión de Heri Frade, en COPE Asturias: "Siento palpitaciones viendo a Cazorla en Oviedo"

El Real Oviedo consiguió un triunfo importantísimo en su carrera por alcanzar el playoff de ascenso frente al Levante UD (3-2) en el Carlos Tartiere. Los azules remontaron el choque para terminar imponiéndose en la segunda mitad.

Tras 29 jornadas en LaLiga Hypermotion, el Oviedo se coloca 7º, a la espera de lo que suceda en el Elche - Alcorcón que cierra la jornada, a solo un punto de los puestos de playoff.





'El Cofrade' de Heri Frade en COPE Asturias

En el capítulo de este lunes de 'El Cofrade', Heri Frade analiza la victoria del Oviedo ante el Levante y los nombres propios que deja el partido, con el regreso de Luismi al once inicial y un gran partido de Santi Cazorla. "Siento palpitaciones viendo a Cazorla en el Oviedo. Lo que ha hecho solo está a la altura de Michu o Esteban, no lo hace cualquiera. No hay mucho más que decir", dice Heri sobre la presencia del 'mago' en el Oviedo.

Además, hablamos sobre la igualdad predominante en la clasificación, con solo siete puntos de separación entre el líder y el décimo clasificado. ¿Cuál es el pronóstico de Heri Frade para la recta final de la pelea por el ascenso?

ESCUCHA AQUÍ 'EL COFRADE' DE HERI FRADE EN COPE ASTURIAS