La operación Latores, lanzada: "No hay ningún problema insalvable"

La nueva Ciudad Deportiva del Real Oviedo avanza a paso firme. Después de que Pachuca acelerara la decisión coincidiendo con la presencia de Jesús Martínez en la ciudad, los terrenos de Latores figuran como el eje sobre el que pivotará el Real Oviedo del futuro. La operación está en fase embrionaria, pero avanzando. En los primeros meses, el trabajo se centra en ir avanzando en todo tipo de trámites burocráticos. Alfredo Canteli, alcalde de la ciudad, cree que todos esos papeleos se irán solventando sin problema.

Lo ha afirmado este miércoles en un acto en la Escuela de Música de la ciudad. Después de reunirse este martes con Martín Peláez, presidente del club azul y con Paco Rubio, el constructor que realizará la obra y que a la vez era propietario de los terrenos, el regidor da por seguro el avance de la operación: "Al cien por cien. Tendrá unos trámites, pero no hay ningún problema insalvable para que se haga allí. Este martes estuvimos todavía reunidos. Hay un proyecto y hay que trabajarlo y rematarlo, pero no hay nada que no permita que la ciudad deportiva del Real Oviedo se haga allí".

El Real Oviedo y el Grupo HERCE, de Paco Rubio, se han comprometido con el Ayuntamiento a plantear un proyecto de planeamiento, gestión urbanística y proyectos de urbanización en un plazo de dos meses. El consistorio responderá con agilidad y aprobará los instrumentos urbanísticos necesarios en un plazo establecido para este verano. La primera fase de la nueva ciudad deportiva traerá dos campos como mínimo y un edificio de oficinas. La meta es que finalmente tenga entre cuatro y siete campos a parte de los edificios y construcciones anexas. Posteriormente llegaría la residencia. La previsión del constructor es que una vez que esté todo listo y si la meteorología acompaña, los campos estén terminados en cuatro meses.