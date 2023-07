La opción de Rober Pier para el Sporting: “Ha jugado con todos los entrenadores que ha tenido en el Levante”

El Sporting avanza en el mercado, aunque con calma, ya que solamente ha incorporado a un jugador, al portero Rubén Yáñez. El centro de la zaga es una de las posiciones señalada para reforzar. Y el ex del Levante, Rober Pier, es uno de los que mejor colocados está para llegar a la disciplina rojiblanca. Después de siete temporadas vistiendo la camiseta granota, el club valenciano ha decidido no seguir contando con él, en una decisión que explica en Deportes COPE Asturias Pedro Zamora, de Deportes COPE Valencia.

La mala situación económica del Levante hace que el club tenga que tomar decisiones con muchos condicionantes en juego, y ahí se enmarca la no continuidad de Rober Pier: “Se junta un poco de todo. La intención del Levante de hacer limpieza de un vestuario que viene de un descenso y de un no ascenso con las intenciones económicas. El Levante está en un grave problema económico, ha bajado radicalmente su presupuesto y los gastos en plantilla y ahí entra la renovación de Rober Pier”.

Y eso que el Levante podía haberlo renovado si así lo hubiera considerado: “El Levante podía haber ejecutado una temporada más de forma unilateral a Rober Pier un contrato porque tenía esa potestad, pero en unas condiciones que eran inviables. Así que le dijo que no iba a ejecutar esa opción. Se dieron unos días, el Levante le dijo al jugador que podía estar interesado en su continuidad, pero nunca se dieron unas condiciones económicas ventajosas. De ahí no pasó. Y el Levante al final se ha decantado en renovar muy a la baja a otro de los capitanes como es otro central, Sergio Postigo”. Fuera ya de las aspiraciones económicas, era una figura con la que el Levante en principio contaría: “Yo creo que en Segunda seguro, porque Calleja ha contado con él toda la temporada pasada. En Primera estoy convencido de que no. Porque el Levante tenía que limpiar la zona del eje de la zaga. Porque quería fichar otro tipo de central”.

En cuanto al perfil del jugador, parece que encaja en la filosofía del Sporting de Ramírez: “Aquí ha jugado de todo. En Segunda, en Primera y en el centro del campo con Paco López en Primera. Le pediría a los aficionados del Sporting cierta paciencia. Aparenta y transmite cierta tranquilidad y parsimonia en el juego y eso a veces es un poco desesperante para los aficionados. Pero ha jugado con todos los entrenadores. Tiene un rendimiento regular y acaba siempre jugando. Lo mejor la temporada pasada fue el Play Off de ascenso. Las eliminatorias contra el Albacete y el Alavés. Es un central de muy buen pie, con buena salida de balón. Quizá no muy intenso, no es muy aguerrido, pero tiene calidad y buen pie”.