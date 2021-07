Una vez confirmada su cesión al Alavés, Manu García compareció ante los medios de comunicación para despedirse del Sporting antes de emprender rumbo a Vitoria. Abrió su intervención con un mensaje que, según el propio jugador, no tenía preparado: "Quería agradecer estos dos años al club. Al presidente por su confianza en mí y por hacerme llegar al club de mi vida. Toca separar caminos pero ojalá que sea un hasta pronto porque es como lo siento. Gracias al sportinguismo por estos años y por todo lo que venga"

Por qué toma la decisión de irse y su renovación hasta 2025

"Feliz por vincularme al club un año más. La decisión viene porque quiero seguir creciendo. Es el paso que me toca dar. Es el momento y el lugar porque en el Alavés confían mucho en mí"

Por qué se decidió por el Alavés

"La confianza que me transmisitó el club. Su estilo de juego me viene muy bien y tenía muchas ganas de estar en Primera"

Balance en el Sporting

Agridulce. Queríamos pelear por todo hasta el final. Había equipo para pelear el playoff. Me da rabia no haber vivido con El Molinón lleno este año que fue tan bueno"

Volver al Sporting

"Me veo con la camiseta del Sporting de nuevo. Es una cesión de un año y espero volver a disputar partidos como rojiblanco en El Molinón con la camiseta del Sporting"

Condiciones de la cesión

"Es una cesión de un sólo año, luego me volveréis a ver por aquí. Hasta donde yo sé soy jugador del Sporting de Gijón"

Comparación de sus salidas del club

"Esta salida cuesta un poco más por no devolver al club donde se merece. Me voy cumpliendo el sueño de haber vestido la camiseta del Sporting"

Bajón en la afición

"Parece que todo está mal pero no todo está tan mal. El año pasado contábais que era todo un desastre y peleamos hasta el final. Estuvimos a un pasito de conseguirlo. Estoy seguro de que el club tendrá un equipo competitivo y que se pelearán por los objetivos al 100%"

Quedarse fuera de los JJ.OO y de los playoff



"Por eso ha sido una temporada agridulce. Merecimos estar en el playoff y se nos escapa en el último momento. En cuanto a la Selección, era complicado ir a los Juegos Olímpicos pero estoy orgulloso de haber participado todo ese tiempo. Me toca seguir peleando"

Momentos amargos la pasada temporada

"Creo que el COVID no afectó al final del equipo. Tuvimos victorias y empates a un paso en esos últimos partidos, pero el fútbol es así. Son cosas que pasan y no nos metimos. Lo más cruel fue el último partido en El Molinón porque no nos merecíamos un final así"