"Ojalá pueda seguir haciendo lo que me apasiona"

El avilesino Nacho Castro no pudo acabar su exitosa etapa al frente del Andorra. Con el equipo en la seguna posición, fue destituido en una de esas decisiones que sorprenden hasta en el cambiante fútbol. El club que dirige Gerard Piqué le sustituyó por Eder Sarabia y los resultados, de momento, no le dan la razón. “Consideras que es una decisión my injusta, te duele, pero al final tienes que respetarla por más que no la compartas y no la entiendas. No puedes darle más vueltas”, asume Castro.

El técnico vio truncada su estancia en Andorra después de haber celebrado victorias en las tres semanas anteriores. Su equipo ni encajaba goles. “Estaba muy cerca el objetivo de la Pro, veía muy cerca el paso al fútbol profesional”, cuenta desde Barcelona, ya en el hogar familiar.

Su nombre fue noticia en los medios nacionales, sorprendidos por la decisión del club de Piqué. “Intenté aislarme del ruido y no entrar en ningún tipo de confrontación. Tenía que respetar la decisión aunque fuera injusta. ¿Piqué? Es un jugador profesional que siente el club, tiene un conocimiento muy grande de la Segunda B, ve todos los partidos, pero no está en el día a día. Sí puedo decir que me ha parecido una persona cercana, respetuosa cada vez que pude hablar con él en los partidos fuera de casa. Me mandó un mensaje agradeciendo el trabajo y diciéndome que había sido una decisión muy difícil”, explica el entrenador asturiano.

Castro dejó el trabajo que compaginaba con el fútbol para dedicarse por completo a “lo que me apasiona”. “Ojalá pueda seguir haciendo lo que más deseo, que es entrenar”. Con el Real Avilés celebró un ascenso a Segunda como jugador. Ahora, desde la distancia, aplaude “la buena dinámica con la llegada de Luis Rueda”.