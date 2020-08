Diego Mariño se quiere quedar en el Sporting, pero el portero gallego no cierra las puertas a un posible traspaso derivado de la actual situación económica. El meta reconoce que “al principio de mercado nunca se sabe, porque el fútbol es cambiante y pueden pasar cosas. Siempre he dicho que soy muy feliz aquí. Estoy muy a gusto. Todo el mundo me trata increíble. Aquí lo tengo todo. Ojalá pueda seguir aquí este año, el siguiente y muchos más”, explica Diego Mariño.

El portero asegura, eso sí, que entendería un posible traspaso. “No es el mejor momento, tanto para el Sporting como para todos los clubes. No saber si vamos a tener gente, afición, patrocinadores, lo que mueve el fútbol con público, es un hándicap. Será un mercado atípico. Gente que se espera que salga no van a salir, y gente que no se espera que pueda irse, saldrá. Los clubes van a necesitar un poco más de músculo de lo habitual. Con la incertidumbre, el mercado estará abierto para cualquiera”, apunta. Aunque es algo en lo que no piensa y, de momento, no ha recibido ofertas. “El mercado está parado, pero no me quita el sueño. Lo que tenga que venir vendrá y se analizará en el caso de que llegue. No sé si habrá o no habrá posibilidades o gente interesada. Ahora mismo no hay nada”, reconoce Mariño.

Por todo, el portero asegura que “ahora mismo me veo en el Sporting. Ojalá este año y muchos más, pero no quita que las situaciones de mercado lleven a otras cosas. Me encuentro feliz y enormemente a gusto. Si me tengo que quedar, no es un paso atrás. Será con más ganas si cabe tras dos años malos, para poder hacer cosas bonitas e importantes en el club”.

Además, Diego Mariño también se pronuncia sobre el potencial de los rojiblancos. “Creo que no seremos candidatos en un principio al ascenso, pero el equipo demostró que el año pasado, cuando hacía las cosas bien y era regular, éramos capaces de ganar a cualquiera. Si conseguimos engranar todo eso y ser más constante, no sé hasta dónde nos dará para llegar, pero sí podremos pelear cualquier partido”, expone. El portero admite que la falta de regularidad fue determinante en toda la temporada. Por ello, asegura que lo mejor es “hacer borrón y cuenta nueva, como cada temporada, para afrontar con ilusión y ganas la nueva temporada”.

El portero gallego cree que un mes de preparación sí es suficiente para afrontar la nueva temporada. “No hubo tantas vacaciones como de costumbre. En 21 días no te da tiempo a perder todo el ritmo”, explica. También asegura que llega “muy motivado, tras dos temporadas que no son lo que esperábamos”.