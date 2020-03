"Ojalá me equivoque, pero creo que no vamos a jugar más"

En su domicilio, conectado al baloncesto y con los niños haciendo los deberes, Héctor Galán ofrece su tono siempre convincente para analizar una crisis nunca antes vista. “¿Que cómo estoy? Como todos, intentando llevar la situación lo mejor posible”, responde ante la incertidumbre de estos días. Su responsabilidad como director general del Liberbank Oviedo Baloncesto no cesa durante el confinamiento. “Hablo con los jugadores. Sobre todo los que están más nerviosos son los extranjeros, porque también tienen su situación familiar fuera de España”, explica Galán.

Todos los jugadores permanecen en Asturias. La excepción es José Blázquez, que pidió permiso para irse a casa junto a su familia. En esta situación anómala, pocas certezas hay. Aunque, al menos, las próximas dos semanas sí cuentan con un análisis más exhaustivo. “Los contratos, a día de hoy, siguen en vigor. Nosotros de momento no hemos planteado nada a los jugadores respecto a su situación. El club sigue asumiendo sus responsabilidades como cualquier otra semana”, asume el directivo del OCB.

El problema para clubes como el Oviedo Baloncesto consiste en las enormes dificultades para soportar una extensión en los plazos. “Si se aplaza un mes y medio, habría que ver qué pasa con esos contratos. Son muchas las preguntas. Pero no estamos preparados para que esta situación se alargue mucho más tiempo. Parar quince días... Ese planteamiento lo podemos asumir. Pero no lo tengo tan claro si el parón es de más tiempo”, reconoce.

“Entiendo que es muy difícil para la Federación decir qué va a pasar. Nosotros estamos valorando todos los escenarios. Creo que a los que mandan les gustaría jugar lo que queda de temporada. A mí también me gustaría. Pero si preguntas más a nivel personal a los dirigentes... Tengo la sensación de que no vamos a volver a jugar. Al menos, ésa es mi opinión. La situación es muy compleja. Aunque pase lo peor, no va a volver todo a la normalidad rápidamente. Es la sensación que tengo. Ojalá me equivoque. Pero no soy optimista”, sostiene Héctor Galán.

Si la competición no se reanuda, la gran cuestión en todos los deportes radica en qué hacer con las clasificaciones oficiales. Galán no se esconde. Ofrece su visión, aunque con reservas por el puesto de descenso que ocupa actualmente el Oviedo Baloncesto en la Liga LEB Oro. “En esta cuestión no quiero ser muy incisivo. Puede parecer que busco mi propio beneficio. No quiero ser yo el que abandere la opción de que no cuenten los resultados. Pero quedan diez jornadas, ¿qué se hace? Es una decisión muy difícil porque alguien se vería siempre perjudicado. Creo que (la opción de que esta temporada quede anulada) es la solución menos mala y más justa, aunque habría equipos perjudicados. Por ejemplo, en nuestro caso, si nos dan por descendidos, ¿quién no dice que, en caso de seguir jugando, habríamos tenido una buena racha para salvarnos?”, se pregunta el director general para responder con claridad.