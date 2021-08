"Ojalá Djuka se quede"

Tras los tres puntos ante el Burgos, el Sporting sigue preparando la segunda jornada liguera. Uno de los hombres más veteranos de la plantilla es Marc Valiente. El defensa repasa la actualidad del club rojiblanco en la sala de prensa de Mareo.

Sensaciones ante el Burgos

No es fácil empezar y las sensaciones han de ser buenas. Nos vamos con tres puntos en casa, con un escenario nuevo para muchos jugadores, con el público, algo que no vivíamos desde hace tiempo. Nos vamos contentos, sabiendo que tenemos que corregir ciertas cosas.

Vuelta de la afición

Significa felicidad. Que haya gente en un estadio es totalmente distinto. El Molinón vacío hace que te sientas mal, que te falta algo. Aunque no haya podido venir todo el mundo, que hayan podido disfrutar del partido. La situación va a mejor.



Qué hay que mejorar

Cuando vamos con el marcador a favor, el Burgos se acercó con peligro, con jugadas embarulladas. Tenemos sensación de que no solventamos esas jugadas, aunque es lógico que ellos se lancen arriba. Hemos de saber manejar mejor los tiempos del partido con el marcador a favor.



¿Cómo se encontró?

Estoy contento. El año pasado fue una pretemporada mala con tema de dolores. Hasta la jornada 20 no pude empezar. En este sentido, contento por poder ayudar desde dentro.



Importancia a la veteranía tras últimos minutos ante el Burgos

Es todo el bloque. No solamente los que llevamos más años. El que más y el que menos ya han jugado sus partidos en la categoría. Somos todo el bloque los que tenemos que mejorar en ese sentido.



Mantener bloque y fichajes

Es importante que nos conozcamos jugadores y cuerpo técnico. Sabemos los automatismos de partidos y entrenamientos. Los nuevos fichajes, todos, desde el primer día, se han aclimatado bien. Son jugadores contrastados en la categoría, vienen de hacer buen año y van a aportar muchísimo.



¿Esperáis que Djuka se quede?

No soy el que se encarga de estos temas, pero ojalá se quede. Es un jugador importante, no solo por su capacidad anotadora, sino por su trabajo. No podemos manejar la otra parte del fútbol, pero cuantos más días pasen, mejor para que se quede aquí.



Adaptación de los nuevos fichajes

Somos un vestuario bastante joven y en ese sentido es fácil entrar porque no existen jerarquías. Aquí todos remamos en el mismo sentido y se vio el año pasado, todos hicimos piña y creamos un bloque sólido. Los nuevos se aclimatan también.



¿Impaciencia del público a la hora de sacar el balón jugado?

No creo que vayamos a cambiar nuestra manera de jugar por las opiniones de la gente. El runrún, a veces, sí se nota. Nuestro modelo es claro, nos ha funcionado el año pasado, hicimos una buena campaña. Invito a la gente a tener un poco de paciencia en ese sentido. A todos les gustaría ganar todos los partidos por 3-0, pero eso, en el fútbol moderno, es imposible, más en Segunda División. Entiendo la impaciencia de la gente, pero nuestra manera de jugar al fútbol crea muchas cosas, que se ven con los resultados.