Oier Luengo: "Estaba y estoy bien, pero sí que es verdad que ahora tengo ese punto de confianza”

Oier Luengo, jugador del Real Oviedo, repasó la actualidad en el mejor momento de la temporada para los azules. Tres victorias consecutivas han impulsado al Oviedo hasta la 10º posición de la tabla de LaLiga SmartBank.

¿Cómo te encuentras?

“Me encuentro muy bien, estoy muy a gusto. Estoy teniendo más minutos en este último tramo y eso me hace coger más confianza. Tengo muchas ganas de seguir y acabar la temporada bien”.

Estado actual del equipo.

“Hemos encadenado tres victorias, que es algo muy complicado en Segunda y ahora vamos a por más”.

Objetivo final de temporada.

“Siempre te juegas algo, estás representando a un club importante como es el Oviedo y siempre te juegas algo”.

¿Te han venido bien esos partidos como titular?

“El jugador necesita jugar y eso te da esa confianza que luego se refleja en el campo. Estaba y estoy bien, pero sí que es verdad que ahora tengo ese punto de confianza”.

Falta de minutos.

“Es duro. Como jugador quieres competir y donde más se compite es en los terrenos de juego. Pero somos profesionales y tenemos que seguir una línea muy clara y estar preparados para cuando nos toque”.

Trabajo diario.

“Reconforta el trabajo que llevas haciendo día a día y eso hace que se plasme en el campo”.

Central o lateral.

“Toda mi vida he jugado de central pero también he tenido alguna experiencia de lateral. Me siento cómodo en cualquier posición de la defensa”.

¿Titular ante la Ponferradina?

“Estoy preparado para lo que sea. Si me ponen bien y si no a apoyar a los compañeros”.