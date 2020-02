Isma Cerro atiende a COPE ASTURIAS minutos después de conocer a su cuarto entrenador en apenas dos meses. Pedro Munitis ya dirige al Badajoz, el equipo en el que ya ha debutado el extremo cedido por el Sporting. “Estoy muy contento, con mi familia, en mi tierra, en un buen club donde me han acogido muy bien”, cuenta al salir de la sesión matinal.

“No vivía en Extremadura desde los 16 años. Al llegar, se me removió todo. Yo jugaba de pequeño en el campo donde entrenamos. Me ha hecho mucha ilusión”, explica. Surge una pregunta: ¿habría seguido Isma Cerro en el Sporting si José Alberto continuara en el banquillo? “No lo sé... Salgo de una lesión dura y cuesta tener minutos. Yo necesito jugar para coger mi confianza y disfrutar de mi trabajo. He visto como una buena opción salir unos meses y volver más fuerte”.

Porque volver es la meta, el deseo, el objetivo. “Ojalá pueda triunfar en el Sporting. Es el club que me ha dado la oportunidad de jugar en Segunda. Tengo mucho cariño a Gijón, mi hijo nació allí; tengo el sentimiento de haber estado en Mareo”, recuerda Cerro, que agradece los “muchos mensajes de cariño de los aficionados deseando que pueda volver al Sporting”.