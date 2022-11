Obeng: "En cuanto a juego se ve otro equipo, pero tenemos que mejorar el balón parado"

El Real Oviedo cayó en Villarreal y afronta un nuevo partido importante en el Carlos Tartiere. Samuel Obeng anotó su primer gol de la temporada y recibió el premio Digi al jugador más rápido del mes de octubre. Este viernes analizó en sala de prensa la actualidad azul.

Los dos últimos partidos dejan mala lectura en cuanto a resultados, pese a que las sensaciones fueron positivas: "Estamos jodidos. Fue duro por el minuto que fue, pero no tenemos tiempo para lamentaciones porque el domingo tenemos otra oportunidad para sacar los tres puntos. Sacamos cosas positivas porque llevamos dos jornadas compitiendo bien. Se nos están yendo los partidos por la misma razón, por el balón parado. Jode dejar de sacar algo positivo a quedarte sin nada. Son los últimos minutos del partido, que es cuando más concentración se necesita".

Respecto a la mejora en el aspecto del balón parado es algo que tendrá que llegar: "Llevamos poco tiempo con el míster. En cuanto a juego se ve otro equipo que hace unas jornadas. El balón parado no nos ha dado tiempo a trabajar mucho. Es una fase que debemos mejorar y ahora con más tiempo vamos a solucionarlo".

El delantero advierte que las lesiones están afectando al grupo: "Se nota que estamos con los cambios estamos justos porque tenemos muchas bajas y se nota". Y apunta cambios con la llegada de Cervera: "La intensidad. Y a la hora de replegar el bloque y saltar a la presión".

Obeng volvió a reencontrarse con el gol, después de jugar varios partidos también partiendo desde la banda: "Me siento bien. Contento de volver a reencontrarme con el gol, que llevaba tiempo sin marcar. Me siento más cómodo de delantero, pero si tengo que jugar en banda, pues también tendré que jugar".

El equipo está en puestos de descenso, aunque el delantero no quiere todavía encender las alarmas: "Estamos preocupados porque estás en un sitio de la tabla jodido, pero no nos volvemos locos porque hay tiempo para todo. Tanto para estar arriba como para estar abajo. No estamos hundidos".