Obeng asume el reto

Samu Obeng no detiene su escalada. Su progresión llama a la puerta del primer equipo del Real Oviedo en un momento delicado, cuando toda aportación extra es bien recibida. "En la Copa de África sub 23, a nivel de grupo nos hemos quedado a un pasito de los Juegos. A nivel personal, me ha ido mejor de lo que esperaba", asegura el delantero en Deportes COPE Asturias, en una entrevista en Cafetería Restaurante La Paloma.

"Hemos jugado ante 70.000 aficionados. Yo estaba centrado en el partido. Me enteré después de la cantidad de gente que había. Ante estas situaciones, tiro hacia adelante", cuenta Obeng. "Fue una motivación extra saber que la gente de Oviedo estaba pendiente de lo que yo hacía".

El jugador azul describe su llegada al Oviedo como "una alegría inmensa". "Lo que tenía en mi mente era hacerme un hueco en la convocatoria del Vetusta. El año pasado tenían un equipazo y no me veía todavía para ser un jugador importante en el filial. Pero Egea me subió. Al principio, estaba con nervios pero me adapté bien. La convocatoria para Riazor fue algo muy grande. Junto a la Copa de África, fue mi momento más importante hasta ahora", recalca.

"Ahora estamos en una situación difícil, pero ante las adversidades hay que reivindicarse. Yo me veo preparado. He vuelto siendo un jugador con más confianza por cómo se ha dado la Copa", remarca Obeng, que tiene como objetivo poder asentarse en en el primer equipo oviedista. De momento, cuenta con contrato para otra temporada en el Vetusta, con las pertinentes cláusulas para conseguir la promoción definitiva. Para este domingo, Javi Rozada cuenta con él: "El campeonato en África le ha subido los niveles de confianza. Tiene unas condiciones que nos vienen bien. Estamos muy contentos con él y creemos que va a ser importante para nosotros".