"Nunca le voy a cerrar la puerta al Oviedo"

Nahuel Leiva, ex jugador del Real oviedo, ha estado en Deportes COPE Asturias en una entrevista en la que ha dejado muchas cosas interesantes. Más de diez minutos con un Nahuel al descubierto. Sincero, reflexivo. Empezaba hablando de cómo stá tras su lesión".

"Estoy bien, más tranquilo. El médico me ha dicho que va mejor la cosa. Más animado. Sigo con las muletas dos semanas más aún, pero bien".

¿Cómo ha afrontado mentalmente la lesión?

"Ahora que empezaba sentirme ese Nahuel importante que creí que había perdido hacía tiempo llega esta lesión. Me veía yendo a más. Pensando y analizando todo, creo que esto me va a hacer más fuerte".

¿Cómo afronta su situación?

"Sigo perteneciendo al Tenerife. Se buscaba una venta pero el tema de la lesión lo impidió. Sólo me queda pensar en la recuperación. Me queda un año más de contrato con ellos y lo que tenga que pasar... pasará".

El Tenerife buscaba un raspaso por él

"Estamos en una situación complicada por el tema del COVID. El fútbol español lo ha sufrido en lo económico y creo que el club necesitaba el dinero. Entiendo que buscaran el traspaso. Sucedió el tema de la lesión y fue una pena porque tanto el club como yo hubiéramos salido beneficiados".

¿Tuvo oferta del Oviedo?

"No me llegaron a pasar oferta. Sí hubo contactos con el representante pero sólo acercamientos. No llegaron a la postura de querer ficharme. No se pudo llegar a un acuerdo y se quedó todo parado".

Acercamiento del Oviedo... sin oferta

"Es todo muy raro. Yo siempre le digo al repre que hasta que no tenga un contrato no me termino de creer las cosas. Te haces ilusiones... y al final no llega esa oferta. No sé si antes o después de la lesión huubo oferta pero yo no sé nada".

Relación con Ziganda

"El míster es una persona importante porque él me sacó todo lo que tenía dentro. Ese Nahuel que se había perdido hacía años. Después de la lesión me llamó y estuvo muy pendiente de mí. Para mí eso no se paga con dinero. Me dio la oportunidad de sentirme futbolista. Todo se lo debo a él".

'Me gusta' en redes sociales al Oviedo

"Es un sitio en el que me he encontrado muy a gusto. Muy feliz con todas las personas que trabajan allí. Le doy 'me gusta' a muchas cosas pero aquí lo hago de forma especial".

¿Echa de menos al Oviedo?

"Bastante. Respeto al club al que pertenezco pero no dejo de ser agradecido. El Oviedo me abrió las puertas y me brindó la oportunidad cuando nadie confiaba en mí. Después del año que hice, y de cómo terminé, se lo debo aún más".

Polémica con el directo de Instagram mientras jugaba el Tenerife

"Un amigo hizo un directo y me conecté. No se vio que estaba viendo el partido en televisión. La gente es libre de opinar. Estamos expuestos a eso y aceptar las críticas. Estaba viendo el partido del Tenerife. No tengo más que añadir. Una cosa pequeña la hacen grande pero para mí fue una tontería".

En junio termina contrato. ¿De nuevo en el Oviedo?

"Lo que quiero hacer es recuperarme para cuando vuelva a jugar no recaer. En enero veré cómo estoy qué solución tomamos y toma el club conmigo".

Puerta abierta al Oviedo

"Nunca le voy a cerrar la puerta al Oviedo. Tanto yo como la familia hemos estado bien allí. El Oviedo también me tiene que querer a mí. He sido feliz en Oviedo y si ambas partes están por la labor de hacerlo... Pero pertenezco al Tenerife y tengo que respetar. A partir de junio veremos qué solución tomamos".