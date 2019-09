Sergio Egea cree que el Real Oviedo ha merecido más en los primeros partidos de la temporada. Los azules han sido castigados en los minutos finales de cada encuentro. "Hay que trabajar mucho y hablar poco. Hemos tenido un infortunio. Los rivales no han sido superiores. En momentos puntuales hemos tenido unos deslices que, en el fútbol profesional, se pagan caros. No somos merecedores de tanto castigo. Minutos 88, 91 y 90. Nunca me había pasado en mi carrera deportiva", destaca el técnico argentino.

Sin embargo, el preparador azul afronta el futuro con una visión positiva y pide un esfuerzo a la gente. "Yo nunca siento pesimismo. Soy optimista por naturaleza. Hay que ser optimista porque desde el optimismo crecemos. Está bien que Oviedo sea una ciudad que aspira a lo máximo. Los futbolistas necesitan tranquilidad porque son los que ejecutan. Necesitamos el apoyo de todos", reconoce.

Egea se muestra satisfecho "con cómo trabajó la dirección deportiva" y también se ha referido a las palabras de Michu acerca del tope salarial. "Las expectativas de la gente del Oviedo son top. Llegué a Segunda B y el objetivo era subir; después, en Segunda A, también era subir. La exigencia es buena porque te hace crecer y no estar dormido. Michu explicó muy bien todo lo del tope salarial. Sus palabras fueron la correctas", admite el entrenador.

Cuestionado sobre si la presencia de tres laterales derechos en condiciones de viajar a Miranda puede ser un problema, Egea es claro: "En mi vida no existen los problemas, sí las soluciones. En este juego del fútbol, de tantos intereses en los entornos, tanta ansiedad y tantas llamas... quiero el futbolista que quiera jugar. Soy bastante justo. Puedo equivocarme por la visión de juego que pueda tener, pero el futbolista que se entrega tiene su premio".