"Nunca pensé en dejar el Sporting"

"No hay mucha diferencia, soy el mismo, pero con un poco más de experiencia. También tengo mucha más confianza con este entrenador", ha asegurado este miércoles Uros Djurdjevic, el goleador del Sporting con tres tantos en el inicio de la temporada. "Me gusta el estilo de juego, me viene muy bien. Hablo mucho con el entrenador. He tenido buena relación con todos los técnicos, pero creo que estoy mejor con David Gallego. Este es mi momento más feliz desde que llegué a Gijón", ha afirmado.

"No pensé en ningún momento en dejar el Sporting", ha dicho Djuka de forma tajante. "No me pongo nunca cifras de goles. Estamos muy bien en lo físico, todo el equipo; tras hacer una buena pretemporada, se ve en los partidos que corremos mucho y con intensidad. Estamos bien preparados".

Djuka también ha valorado los primeros días de su compatriota Nikola Cumic en Gijón: "Está muy contento y feliz con todo: compañeros, cuerpo técnico, la ciudad, el club. Creo que puede ayudar al equipo, es un perfil de jugador muy rápido, vertical, con un buen uno contra uno".

El delantero del Sporting también ha hecho autocrítica. "Un jugador siempre puede mejorar cosas. Yo tengo que mejorar un poco mi pie izquierdo, que lo tengo que utilizar mucho más", ha explicado.