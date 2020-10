A Francisco Molinero (Toledo, 35 años) aún le duele la herida del último verano. El Sporting no pudo cumplir con el acuerdo verbal de julio. El club, enfrentado con sus problemas con el tope salarial, no renovó al defensa. Molinero, que canceló la entrevista la semana pasada tras la derrota en el Tartiere (“soy del Sporting, me dolió mucho, no era el momento de hablar”), no hace ni un reproche público. Ahora, sin equipo pero con el deseo de regresar al verde, atiende a Deportes COPE Asturias. El lateral echa de menos a sus amigos del vestuario y sufre cuando su hija le pregunta si volverá a jugar en El Molinón. Hay un gesto de sus compañeros que nunca olvidará: la plantilla del Sporting hizo llegar al club su interés para que él, líder del equipo en las dos últimas temporadas, pudiera regresar a Mareo.

¿Cómo está tras un verano tan extraño?

Bien, acabo de terminar el entrenamiento. Estoy en casa, en Murcia, con la familia, entrenando todos los días y con ganas de volver a estar en el verde, que es lo que quiero.

Le hemos nombrado mucho en la radio desde que acabó la pasada temporada.

Algo había, claro. Al final no pudo darse la situación y ya está. No voy a darle más vueltas. Al Real Sporting le tengo mucho aprecio, mucho cariño, es un club grande. He sido feliz allí. Me hubiese encantado volver. Lo aposté todo a volver y no ha podido ser. De mi paso por allí siempre tendré mucho cariño y muchos amigos.

¿Se puede decir que lo ha pasado mal este verano?

Sí.

Tenía un acuerdo verbal con el Sporting, que no le pudo incorporar por sus limitaciones con el tope salarial. ¿Es así?

Se ha visto... Son cosas que pasan. No guardo rencor, ni mucho menos. No hay que darle más vueltas. Me quedo con estos dos años, que me han marcado mucho. Mi niña ha ido a El Molinón. Ahora, cada vez que ve fútbol, me dice que cuándo voy al Sporting. La miro y me río, pero por dentro me duele. Mi hija lo ha pasado muy bien allí y es una sportinguista más. Ella ve cualquier campo y nombra al Sporting. Tengo que aceptar lo que ha pasado, no voy a decir nada malo.

¿Es cierto que, mientras esperaba al Sporting, fue rechazando ofertas?

Sí. Cuando acabó la temporada, hablé con el club. Tenía tantos motivos positivos en la balanza para continuar... Tuve esa paciencia de esperar porque solo pensaba en volver al Sporting. Me cegué en volver a Gijón, porque es lo que quería. Me he sentido muy identificado con los valores y el sentimiento sportinguista. Prefiero no entrar en más detalles sobre lo que ha pasado.

¿Se entrenó con un plan físico diseñado por los técnicos del Sporting?

Sí, sí. El planning de trabajo del equipo lo tenía yo también. Y también cuento con un entrenador personal. No podía parar. Tenía que estar preparado.

Y ahora está sin equipo...

El mercado ha sido extraño. No quiero hablar de todo lo que ha pasado, ni crear ninguna polémica. Soy agente libre. Entreno para volver a jugar porque me veo fuerte física y mentalmente. Vengo jugando bastante en los últimos años, me veo con ganas. El fútbol es mi vida. Sé que me va quedando menos, pero si lo dejo, me gustaría dejarlo de otra manera. De esta forma sería muy feo. Tras 17 años de profesional me he ganado el derecho a que el adiós sea saliendo de un terreno de juego y no de esta manera.

No es una operación sencilla, pero ¿descarta totalmente su vuelta al Sporting, por ejemplo, en enero?

Mi situación es que soy agente libre. Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol. No solo el Sporting ha tenido esos problemas, es en el fútbol en general. La pandemia ha salpicado a todos los sectores, y el fútbol se ha visto muy perjudicado. A un club como el Sporting siempre hay que tenerlo en cuenta, y más cuando he sentido prácticamente como que iba a estar ahí. No es algo que piense ahora mismo. Pienso en lo que depende de mí, en entrenar, en disfrutar de la familia. Nunca había tenido fines de semanas libres y los intento aprovechar. También estoy formándome para el día de mañana. Pero es cierto que tengo muchas ganas de estar en un vestuario, no sé dónde será. Estoy abierto a lo que pueda pasar.

Le ha costado aceptar esta petición de entrevista. La semana pasado nos iba a atender, y tras la derrota en el derbi prefirió no hacerlo. ¿Por qué no quería hablar tras lo sucedido en los últimos meses?

Porque he estado muy presente en el día a día del Sporting, en contacto directo con los que considero que aún son mis compañeros. Hablo todos los días con gente del club, del vestuario. Desde el último partido contra el Huesca, cuando me marché de Gijón, ya me mandaban mensajes diciendo que tenía que volver. Hablo con Carmona, Javi (Fuego), Diego (Mariño), Pablo, Babin, Nacho, Cristian. Con todos. Me he dejado muchos por nombrar. Me siento a ver todos los partidos del Sporting. He coincidido estos dos años con gente maravillosa. Me llevo amigos y compañeros que han dado la cara por mí hasta el último momento. La semana pasada pensé que no era el momento de hablar. Soy del Sporting, a mí también me dolió mucho la derrota en el derbi. Hoy he decidido hablar porque durante todos estos días pasados he recibido muchos mensajes y también quiero dar las gracias, pero nunca diré una mala palabra del club.

El Consejo y la dirección deportiva valoraban su aportación y su liderazgo. ¿Se ha podido despedir de ellos?

Yo volveré a Gijón, porque quiero ver a mis amigos y compañeros. Con Carmona, Javi y Diego hablo a diario. Tengo que ir, me deben alguna comida y alguna cena (risas). Cuando pasó todo esto (la imposibilidad de volver), hablé con Ramón de Santiago, con nadie más. Volveremos a hablar, yo no tengo ningún problema y mi teléfono siempre está disponible.

Habla mucho de la relación con sus excompañeros. ¿Le piden consejo actualmente?

No, no. Hablamos de temas personales. El Sporting, que todo el mundo lo sepa, tiene unos grandísimos capitanes, son un gran ejemplo. La gente de Mareo que está empezando tiene buenos ejemplos donde mirarse.

¿Cree que al Sporting, con una plantilla corta de efectivos, se le puede hacer larga la temporada?

Todos hemos sido jóvenes, y todos necesitamos un proceso. Cuando yo tenía 19 ó 20 años, tenía otras cosas que ahora ya no tengo, pero no contaba con la experiencia actual. Hay que tener paciencia con los chicos jóvenes. Es cierto que hay exigencia en todos los equipos y que se vive de los resultados. Pero conozco a los jóvenes, tienen muy buenas cualidades. Javi dijo hace poco que hay que ser futbolista las 24 horas del día. Estoy 100% de acuerdo. Y en ese aspecto, los que llegan ahora al primer equipo tienen unos modelos de los que aprender. Los jóvenes tienen potencial, les he visto de cerca. Confío en que el Sporting siga con los buenos resultados.

¿Esas palabras de Javi Fuego tienen que ver con algún hecho concreto ocurrido en los últimos meses? ¿Hay que saber llevar a los jóvenes por el camino correcto?

Siempre. Pero no solo a los jóvenes, también a los veteranos. Hay que ser futbolista las 24 horas. Ahora que soy veterano, cuando le hablo a un chaval de 20 años le puedo contar situaciones que él aún no ha vivido, les puedo ayudar. Estos chicos vienen con condiciones mejores, se trabaja más y mejor en las canteras que antes, pero hay consejos que siempre ayudan. El vestuario del Sporting siempre ha estado bien, es un buen vestuario. Nunca ha habido un problema importante. Y cuando ha habido una situación (concreta), se ha llevado de la mejor manera posible. Los jóvenes nos hacían caso porque siempre les hemos tratado bien. Ahora sorprende que llegan al vestuario y te hacen bromas. Yo con 20 años no hacía ni una (risas). 'Cómo ha cambiado esto', pienso. Es importante que en el equipo haya gente joven y veterana, y el proyecto del Sporting lo tiene. De momento, los resultados son muy buenos, ojalá siga así.

¿Por qué la pasada temporada los resultados no cumplieron con las expectativas?

Nos faltó ser más regulares y tener esa eficacia de cara a gol que sí se está viendo este año. El equipo tiene una base de defender bien, a nivel defensivo se vio el año pasado, eso lo mantiene. Y Djuka está muy bien de cara a gol. El fútbol cambia mucho de cuando entra la pelota a cuando no, es así. Cuando no consigues los objetivos, es que no has dado el nivel en ciertos aspectos. Ahora el equipo ha empezado bien: se mantiene la solvencia defensiva, Mariño siempre aparece y Djuka marca.

A usted le dijeron que volvería y no pudo ser. Ahora está sin equipo. Le insisto: ¿no siente algo de rencor?, ¿alguna queja hacia alguien?

No siento nada de rencor. Solo siento cariño por el Sporting. Es que no puedo decir lo contrario, de verdad. Que alguna cosa o cierta situación me haya afectado... Pero me llevo amigos, gente que ha estado pendiente todos estos días. Lo valoro mucho. He tenido la suerte de jugar en el Real Sporting de Gijón, que todos sabemos lo grande que es. Es algo importante en mi carrera y me lo llevaré para siempre. Tengo mucho cariño al club y a la ciudad, he sido muy feliz allí.