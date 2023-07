El nuevo reto de Hernán Pérez: “Trabajar con los que pueden ser los futuros campeones del mundo es un orgullo"

Hernán Pérez afronta una nueva aventura. Tras concluir su etapa en el Lugo, en su primera experiencia en el fútbol profesional, el entrenador asturiano vuelve a la etapa formativa. Y lo hace a lo grande. Después de entrenar en las categorías inferiores del Real Oviedo y en el juvenil del Real Madrid, llevará las riendas de la Selección Nacional Sub-17. El 1 de agosto arranca su trabajo en Las Rozas, con un destino claro: el Mundial de noviembre. Un reto que afronta cargado de ilusión, como explica en Deportes COPE Asturias.

¿Cómo afrontas la oportunidad?



“Contentísimo, primero porque nuestro trabajo es bastante complicado, somos muchos y que te llame la selección es un orgullo. Y una responsabilidad. Vamos a trabajar con los que esperemos que sean los futuros campeones del mundo en unos años y es una responsabilidad muy alta. Y tremendamente ilusionado porque una entidad importante como la Federación se acuerde de ti”.

Tienes experiencia senior, también la experiencia en fútbol formativo... ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué tiene de diferente?



“Te da muchas ventajas. Yo me considero un entrenador joven que estoy empezando y estas experiencias me están ayudando muchísimo a mejorar como entrenador. El fútbol profesional puede ser la aspiración de cualquiera, pero todos deberíamos pasar por la base. Yo empecé entrenando en infantiles, pasas a cadetes... Luego sí estuve en el Madrid, que eran juveniles, pero estaban cerca del profesionalismo y tienen exigencia. Y ahora la selección es el culmen de toda esa formación. Confío en que también me sirva para aprender muchísimo”.

A nivel de trabajo, ¿Qué matices son diferentes?



“En mi última experiencia en el Madrid por ejemplo es fútbol profesional a pesar de que la edad no es senior. La metodología incide más en el aspecto de táctica individual. En el Madrid por ejemplo no te atacan mucho y la metodología iba a mejorar aspectos defensivos del juego, que es lo que menos situaciones se les daba en el partido. En la selección hay un modelo de juego muy claro, a través del juego combinativo”.

¿Cómo afrontas ese reto de ser seleccionador? Es algo nuevo para todos los que llegan a ese cargo, ¿no? No llevar ese día a día en el campo, que sea más de oficina y que luego haya que concentrar todo el trabajo en pocas sesiones...



“No te sé decir porque nunca he vivido la experiencia. Sé que voy a tener un equipo de trabajo que me va a ayudar muchísimo. Somos cuerpos técnicos rotativos y vamos a compartir con los diferentes seleccionadores y eso me va a enriquecer muchísimo. Tengo muchas ganas de empezar”.

Imagino que vas un poco a contrarreloj. Empizas en agosto y en noviembre tenéis el Mundial...



“Conocer futbolistas. Sé que trabajan con una base bastante amplia. Tengo la suerte de que vienen de la Sub15 y la Sub16. En base a los rivales, conocerlos mucho y poder elegir lo que mejor se adapte. Y concentrar en muy pocos entrenos lo que quieres para los partidos”.

¿Cómo se plantea el día a día? ¿Se da más importancia a lo táctico? ¿El entrenador tiene el dilema de ceder algo de su filosofía de fútbol para ser más pragmático?



“Habrá que comprimirlo mucho y dedicar mucho trabajo al tema táctico, de vídeo, conversación... Los futbolistas tienen muchísima calidad, pero cada uno en su equipo les piden cosas igual que no son muy parecidas a las que vas a pedir tú. Aquí hay un modelo de juego muy claro y cuando seleccionas ya viene con jugadores que se van a adaptar muy fácil a lo que les vas a pedir”.

¿Cómo vienen las nuevas generaciones dentro de esta burbuja del mundo del fútbol? ¿Cómo se gestiona un vestuario en el que están las nuevas estrellas del fútbol mundial?



“Cada vez vienen más preparados. Hay mucha gente alrededor que los ayuda. La educación y la formación cada vez mejora más. En ese sentido es relativamente sencillo. Antes no sé si por la educación o desconocimiento, llegaban más descentrados. Ahora tienen todo más a su disposición. En este nivel no son profesionales, pero su carrera y su vida va muy enfocada a serlo. Y también es responsabilidad de los entrenadores hacerles ver que a pesar de que están muy cerca queda el paso más importante, que es consolidarse. Tenemos que hacer también de educadores. En el fútbol profesional, transmites tu idea y te piden un resultado. Aquí también tenemos que educar y formar y es una de las cosas que también me gusta. Tratar con niños es un reto bastante interesante”.

¿Qué es lo más importante para dar el paso y consolidarse en la élite?



“Lo futbolístico lo tienen todos a muy alto nivel. Lo mental y hacerles ver que todavía no lo han conseguido es lo más importante. Tienen que ser muy fuertes porque puede haber adversidades, una lesión, un entrenador que cuente más con otro que contigo. Y sobre todo que no se descentren. Hay jugadores que empiezan a ganar sumas importantes de dinero, que empiezan a estar expuestos mediáticamente... Tienes que convencerlos de que eso es una cosa buena pero que se les va a valorar su trabajo. Y su trabajo requiere mucho esfuerzo y tener su cuerpo, que es su herramienta, en las mejores condiciones posibles tanto físicas como mentales y que es una carrera larga y de fondo en la que no puedes relajarte. Con todo el talento que hay en cualquier momento viene otro compañero, te adelanta y te puedes quedar un poco atrás”.

Vas a poder entrenar a Lamine Yamal...



“Hablas de ese caso. Es un caso muy conccreto y espectacular, pero hay muchísimo talento. La Federación lo tiene muy bien controlado. Hay muchísimos niños. Encontrar 20 que van a un torneo demuestra un nivel altísimo. Tengo ganas. Hay tareas que haces y van solas. Solo tienes que matizar aspectos muy concretos, porque vienen muy bien entrenados y formados”.