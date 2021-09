"Nuestra gente tiene que estar muy contenta con el espíritu de este equipo"

El entrenador del Sporting, David Gallego, valora positivamente el triunfo de los suyos ante el Girona. Los rojiblancos suman tres victorias en cuatro encuentros.

VALORACIÓN DEL PARTIDO

El partido ha tenido dos gases. En la primera hemos interpretado bien lo de jugar lo más arriba posible, presionar y tener pausa con balón. Nuestra primera parte ha sido buenísima, no solo por cómo hemos interpretado, sino por el rival. En la segunda parte nos han faltado piernas. Nos duraba poco la pelota. El Girona tiene un equipazo. No es solamente lo que hacemos nosotros, tenemos un rival que es muy bueno. Nos han metido atrás. Hemos sabido sufrir. Creo que el Girona es de los equipos más poderosos en el juego aéreo. Encima hemos hecho gol a balón parado. En líneas generales, la gente tiene que estar muy contenta con el espíritu de este equipo. Me quito el sombrero ante todos los jugadores que han participado.

VICTORIA EN GIRONA Y LIDERATO

Ya podemos decir que hemos ganado en Montilivi. Lo de dormir líder es anecdótico. Me quedo con la evolución del equipo. Nadie se acuerda de los tres jugadores que no teníamos. Son titulares cada semana. La semana que viene veremos qué equipo titular hacemos.

PLANTEAMIENTO ANTE EL JUEGO DEL RIVAL

Son los jugadores más potentes en juego directo. Buscamos jugadores que no tuvieran referencias. Ha salido francamente bien en la primera parte.

¿QUÉ LES HA DICHO A SUS JUGADORES EN EL DESCANSO?

Les he dicho que había cosas a mejorar, que tenía que durarnos más el balón. Que habría momentos de sufrimiento y que no perdiéramos pronto la pelota. Les he dicho que el equipo no se dejara, que fuéramos a por el segundo y que lucháramos hasta el final. Somos fuertes emocionalmente.

VICTORIA ANTE UN CANDIDATO A ESTAR ARRIBA

¿Es candidato el Girona? ¿Y el Málaga? Y el Girona, el Valladolid, el Almería… somos candidatos para entrenar a tope esta semana y competir ante el Leganés. No puedes subir una escalera de golpe. A entrenar bien, a descansar y a hacer un buen planteamiento para competir al Leganés.

PARTIDO DE CAMPUZANO

Campuzano, muy bien. Entiende bien lo que le hemos pedido. Le falta ritmo. Ha acabado fatigado, pero es una gran noticia. Es un jugador que incorporamos para el día a día.

¿CÓMO ESTABA EL VESTUARIO?

El vestuario no está ni alegre. Les tienes que apretar. Son muy ambiciosos y exigentes. Cuando han visto que la segunda parte no ha salido como esperábamos… Pero luego ha empezado gente como Diego (Mariño) con la música…