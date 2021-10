"Nuestra afición nunca nos dejaría solos"

Con tanto jugador nuevo, ¿hay riesgo de que el vestuario no entienda la dimensión de este partido?

"Hay mucha gente de la temporada pasada que en el día a día estamos haciéndoles saber a todos los nuevos lo que significa este partido para el club y para su afición. Juegue quien juegue se va a demostrar".

La clave para llevarse el derbi

"Subir nuestro nivel. hacer lo que venimos haciendo que no hemos perdido y hacer algo más en la parte ofensiva. Estoy seguro de que saldremos a tope a conseguir los tres puntos".

Sporting

"Es su final de Champions, su partido más importante de los últimos años. Para nosotros es como los últimos derbis en los que nos hemos llevado la victoria. Es un partido único en la temporada jugando en casa con nuestra afición. Es muy importante sacar los tres puntos".

Vuelta de público al Tartiere

"Nos van a ayudar y nos van a alentar. Sólo puede ser positivo. Serán el jugador número 12".

No habrá afición visitante

"Yo estoy seguro de que los nuestros nunca nos dejarían solos. Para noostros es mejor, más gente del Oviedo y más apoyo para nosotros".

¿Se adapta a la suplencia?

"Yo nunca me adapto a esta situación porque lo que quiero es jugar. El entrenador no me está poniendo y es su decisión. Hay compañeros que lo están haciendo bien y estoy preparado para tener los minutos que toquen y hacerlo lo mejor posible".