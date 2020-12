"Nosotros cumplimos a rajatabla, entendemos que los demás también"

Una Junta de accionistas tranquila. Con 38 asistentes y seis accionistas representados, todos los puntos del orden del día, salvo el presupuesto, que contó con una abstención, se aprobaron por unanimidad. “La gente está apoyando al club y se ha reflejado en la tranquilidad que hay”, destacó el vicepresidente, Manuel Paredes, al término del acto.

El ahora presidente en funciones del Real Oviedo asegura que el club “no se siente perjudicado” por cumplir con todas las medidas económicas de LaLiga. “No sabemos si los demás las cumplen o no, entendemos que sí; puede parecer que hay algún perjuicio por la cuestión de ingresos. No podemos obtener ingresos para aumentar el tope salarial por traspasos, los únicos ingresos llegan con ampliaciones de capital y de patrocinios”. Paredes recalca que en los clubes existe “un problema con los ingresos derivado de la pandemia” y entiende que “LaLiga ha dado una serie de moratorias a ciertos clubes para que puedan ponerse al día. Puede haber clubes que se excedan del límite, pero es algo que tiene que solucionar LaLiga. Nuestra obligación es cumplirlo, no queremos problemas ni sanciones”.

Además, el vicepresidente abre las puertas a refuerzos en el mercado invernal. “Si se puede mejorar la plantilla, es probable que se haga”, apunta. Aunque, eso sí, admite que al club le ha llegado una circular de LaLiga que les hará renegociar los márgenes económicos disponibles para la nueva ventana de fichajes. “Tenemos que hablar con LaLiga para adaptar todo lo que tenemos para posibles fichajes. Puede que sea menos del que esperábamos, pero hasta que no lo hablemos con ellos, no lo sabremos. Hemos de cumplir las normas”.

Por otro lado, Paredes reconoce que existe “un pequeño movimiento para que pueda regresar el público a los estadios”, pero no pone fecha concreta. También ensalza el buen papel del equipo en el apartado deportivo tras un inicio dubitativo. “Las victorias dan confianza. Cuando las cosas no salen bien, lo mejor es tener paciencia y tranquilidad. El equipo está funcionando”. Por último, cuestionado acerca de la continuidad de Ziganda, explica que “es un poco pronto. Habrá que negociarlo y hablarlo. Creo que Ziganda está contento en el Oviedo y el Oviedo está contento con Ziganda. Esos dos primeros pasos son fundamentales, en su momento lo hablaremos”.