“Creo que nunca había gritado tanto”. Se refiere Diegui Johannesson al instante en el que Marc Martínez detuvo el penalti que dio el ascenso al Cartagena. “De lo más bonito que me ha tocado vivir. Nunca había ganado una tanda de penaltis, fue un subidón de emociones. Estaba pensando que ya me tocaba lanzar a mí, dónde tirarlo. La última parada fue un alivio para todos”, cuenta en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

Tras 120 minutos de encuentro contra el Atlético Baleares, el lateral asturiano recuerda que sus piernas “están muy mal tras tanto tiempo sin jugar un partido oficial”. Su cesión ha resultado ser un éxito. “Me he encontrado con buenas sensaciones. Con confianza. Estoy muy contento por la decisión que tomé. Lo comentaba con mi famila , con mis amigos... Mi inicio de año fue difícil y pensaba que el fútbol me tenía que recompensar de alguna forma. La decisión de bajar a Segunda B fue complicada, pero ahora estoy muy feliz. Sufrí mucho. Llevaba varios años en el Oviedo jugando de forma continua”, explica.

Es el segundo ascenso a Segunda de Johannesson. “Son distintos. En el Oviedo formaba parte del filial, yo era el único que estaba en la dinámica del primer equipo. Ahora, en Cartagena, venía del Oviedo y he sido una pieza importante en el once”.

Agradecido a Arnau

Diegui se muestra muy agradecido a Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo: “Agradecí la transparencia de Arnau en enero, porque durante el verano no fue así. Ayer me envió un mensaje felicitándome por el ascenso”. El futbolista asturiano regresa al Oviedo tras finalizar el período de cesión sin opción de compra. Eso sí, el Oviedo concluye la operación con unas mejores condiciones económicas tras el ascenso del Cartagena. “Hay mucho que hablar. Lo haremos, y haremos lo que más nos convenga a todos”, apunta Johannesson sobre su futuro deportivo.

Con contrato hasta 2021, y con Juanjo Nieto y Lucas Ahijado en el mismo puesto, su continuidad no es sencilla. “¿Seguir en el Cartagena? Sí es una opción. Me consta que están contentos conmigo y yo me he encontrado bien aquí. Todavía no se ha hablado nada. Ahora no puedo decir más, no se sabe”, recuerda.