"No se nos puede escapar el 'play off', nos lo merecemos"

Cinco partidos restan para el final de temporada y el Sporting sigue metido de lleno en la lucha por el 'play off' de ascenso. Los rojiblancos, quintos en la tabla, tratarán de regresar el lunes, ante el Lugo, a la senda de los triunfos. El portero Diego Mariño reconoce que “llevamos todo el año peleando, haciendo las cosas bien, metidos en el 'play off' y no se nos puede escapar. Este equipo se merece tener un final de Liga bonito”.

El portero gallego, uno de los hombres fuertes en el vestuario, es claro. “Si en estos cinco partidos que quedan no hacemos las cosas bien, tampoco valen de nada los 32 anteriores. Tenemos que hacer un último esfuerzo y volver a nuestra identidad. Espero que ya hayamos pasado ese bache”, admite. Eso sí, explica que afronta con ánimos los cinco encuentros restantes. “Incluso con más ganas. Son los cinco partidos más importantes de la temporada para nosotros”, apunta.

Al meta, no le preocupa la falta de gol de los suyos. “En casi todos los partidos hemos tenido dos o tres ocasiones claras. Ahora cuesta más, pero es cuestión de tiempo que la pelota termine entrando”, asegura. Por el contrario, reafirma la importancia de la solidez defensiva de los últimos encuentros. “Cuando somos fiables atrás, crecemos como equipo. Nos hace estar más tranquilos en la parcela ofensiva, que sea más fácil hacer ocasiones”, explica.

Los rojiblancos jugarán sus próximos encuentros de lunes. Algo que a Mariño no le gusta, aunque sí el horario (21.00 horas). Jugar a las dos o a las cuatro de la tarde es matador, aunque debe ser algo intrascendente y más ahora con lo que nos estamos jugando”, admite.