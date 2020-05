"Nos hace falta una buena pretemporada; si no, será un caos"

Saúl Berjón agradece el inicio de los entrenamientos en grupo. "Solo el mero hecho de tener contacto con la gente ya es diferente. Ahora puedes hacer fútbol de verdad, porque entrenar de forma individual no es fútbol", explica. El capitán del Oviedo se prepara para un regreso de la competición que se hará extraño. "Ver un estadio vacío, que haya cinco cambios, meter un gol y casi no poder celebrarlo... Va a ser raro, tendremos que intentar adaptarnos porque tenemos once finales".

Berjón expone sus dudas por la respuesta del nivel físico de los futbolistas. "Fue mucho tiempo parado, más de lo que suele haber en verano, hay que ir poco a poco. Es muy preocupante. Hablando con algún compañero de Alemania, allí no hubo un confinamiento como aquí, siguieron entrenando y han tenido muchas lesiones. Nosotros, que estuvimos dos meses en casa... no me quiero ni imaginar cómo va a ser la vuelta. Nos hace falta la pretemporada, más tiempo del que creen. Que cuando empecemos a competir estemos lo mejor posible porque si no, va a ser un caos", lamenta.

Al menos, el extremo asturiano tendrá un proceso para igualar el estado físico de sus compañeros. "Me vendrá bien; tras la operación, al mes ya estaba compitiendo, no pude apenas hacer pretemporada. Ahora me vendrá bien para coger el ritmo de los demás", agradece.

Saúl Berjón valora el acuerdo para alargar los contratos de técnicos y jugadores que acaban el 30 de junio. "Fue muy fácil, hay que arrimar el hombro, fue muy sencillo, no había mucho que negociar". Sobre su renovación, entiende que ahora no es el momento idóneo para abordarla. "Hablé con Arnau en su día; ahora, evidentemente, está todo parado, es una situación atípica y requiere que así sea", apunta.