Qué le falta al equipo para engancharse arriba

"Nos falta un paso al frente fuera de casa. Hemos demostrado que estamos preparados para ganar pero los equipos fuera te someten más. Todos nos jugamos mucho, son partidos complicados el de ayer. Tenemos que dar ese paso al frente para conseguir los tres puntos fuera de casa lo antes posible".

A nivel personal

"Sí es cierto que me está costando arrancar esta temporada. No he jugado más de tres partidos seguidos esta temporada. Me toca seguir trabajando dura para que el míster confíe en mí y tener esa continuidad y demostrar mi mejor nivel".

"Tenemos que tener esa regularidad en el juego y trasladarlo a los partidos fuera de casa. Son equipos que se juegan mucho y si no trasladamos el nivel que damos en casa a los partidos de fuera será muy complicado sacar los partidos a domicilio".

"Regularidad. Es cosa de los jugadores. tenemso que dar un paso al frente. A partir de ahí, crecer. Llevamos tiempo sin ganar fuera y es importante sacar los partidos lejos del Tartiere para seguir ahí arriba".

"Tenemos un partido complicado esta semana contra un rival complicad. Objetivo, 50 puntos. Todo lo que venga a partir de ahí será bueno".

"En cuanto al sistema, he jugado con los dos. Me encuentro cómodo en ambos y los domino. No ime importa. Lo importante es la continuidad. Hugo Rama es un jugador de mucha calidad, que viene en propiedad. Le va a aportar mucho al equipo y al club en las próximas temporadas porque viene en propiedad. Estamos encantados de tenerlo aquí".